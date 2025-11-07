HoldME Token මිල (HOLDME)
--
--
-6.47%
-6.47%
HoldME Token (HOLDME) තත්ය කාලීන මිල $0.00012919. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර HOLDME වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HOLDMEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00053058 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00005136 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HOLDME පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.47% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
HoldME Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 129.19K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් HOLDME හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 129.19K කි.
අද දිනය තුළ, HoldME Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, HoldME Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000464665 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, HoldME Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000551004 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, HoldME Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003081585760250086 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ -0.0000464665
|-35.96%
|දින 60 යි
|$ -0.0000551004
|-42.65%
|දින 90 යි
|$ -0.0003081585760250086
|-70.46%
HoldME - a deflationary token fueled by real Bitcoin mining. Supply reduced by burns. No inflation—just real utility.
No Promises. Just Action.
HoldME’s core utility is marketing – but through our partnership with MineIT, we’ve established a sustainable cycle: mine cryptocurrencies, convert earnings, and burn HoldME tokens. This process transforms real mining revenue into deflationary momentum.
Why the Burn Matters – It’s a Process. Born from the fusion of cutting-edge blockchain technology and tangible Bitcoin mining, HoldME is more than just a token – it’s a self-sustaining ecosystem.
Every HoldME token purchased with mining revenue is sent to be burned, which permanently removes it from circulation. This action is transparent, on-chain, and irreversible.
We don’t stake. We don’t redistribute. We don’t inflate. We execute a simple cycle – and make every step visible.
The result isn’t speculation. It’s accountability.
HoldME TokenHOLDME හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HOLDME ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
