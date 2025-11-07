හුවමාරුවDEX+
සජීවී Hold Sloth සඳහා අද මිල 0.00001031 USD කි. ZZZ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ZZZ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Hold Sloth සඳහා අද මිල 0.00001031 USD කි. ZZZ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ZZZ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ZZZ ගැන වැඩි විස්තර

ZZZ මිල තොරතුරු

ZZZ යනු කුමක්ද

ZZZ නිල වෙබ් අඩවිය

ZZZ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ZZZ මිල පුරෝකථනය

Hold Sloth ලාංඡනය

Hold Sloth මිල (ZZZ)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ZZZ සිට USD සජීවී මිල:

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Hold Sloth (ZZZ) සජීවී මිල සටහන
Hold Sloth (ZZZ) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00005615
$ 0.00005615$ 0.00005615

$ 0.00000945
$ 0.00000945$ 0.00000945

Hold Sloth (ZZZ) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001031. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ZZZ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ZZZහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00005615 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000945 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ZZZ පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Hold Sloth (ZZZ) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 8.69K
$ 8.69K$ 8.69K

$ 9.72K
$ 9.72K$ 9.72K

843.15M
843.15M 843.15M

943,505,142.7532988
943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

Hold Sloth හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.69K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 843.15M සමඟින් ZZZ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 943505142.7532988 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.72K කි.

Hold Sloth (ZZZ) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Hold Slothහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Hold Slothහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000027198 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Hold Slothහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000004721 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Hold Slothහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00002610960457313978 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ -0.0000027198-26.38%
දින 60 යි$ +0.0000004721+4.58%
දින 90 යි$ -0.00002610960457313978-71.69%

Hold Sloth (ZZZ) යනු කුමක්ද

Hold_Sloth is a meme-based project on the BNB Chain that embraces patience and rest as core values in crypto. It features a sloth character wearing a golden “$ZZZ” necklace, symbolizing slow, steady building. The project promotes a calm, long-term approach to market cycles and grows through memes, visual storytelling, and strong community culture focused on consistency, simplicity, and resilience. Recently, the project burned over 56M tokens and locked 100M tokens for future growth.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Hold Sloth (ZZZ) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Hold Sloth මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Hold Sloth (ZZZ) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Hold Sloth (ZZZ) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Hold Sloth සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Hold Sloth මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ZZZ දේශීය මුදල් වෙත

Hold Sloth (ZZZ) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Hold SlothZZZ හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ZZZ ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hold Sloth (ZZZ) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Hold Sloth (ZZZ) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ZZZ හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001031 USD වේ.
ZZZ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ZZZ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001031 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Hold Sloth හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ZZZ සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.69K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ZZZ හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ZZZ හි සංසරණ සැපයුම 843.15M USD වේ.
ZZZ හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00005615 USD ක ATH මිලක් ZZZ අත්කර ගති.
ZZZ හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000945 USD ක ATL මිලක් ZZZ අත්කර ගති.
ZZZ හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ZZZ සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ZZZ වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ZZZ මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ZZZ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

