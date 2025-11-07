HERMES මිල (HERMES)
-10.92%
-11.37%
+4.27%
+4.27%
HERMES (HERMES) තත්ය කාලීන මිල $0.02768705. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.02756709 ක අවම අගයක් සහ $ 0.03391645 ක උපරිම අගයක් අතර HERMES වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HERMESහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.18065 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01960026 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HERMES පසුගිය පැය තුල, -10.92% කින්, පැය 24 තුල, -11.37% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +4.27% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
HERMES හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 532.93K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 19.23M සමඟින් HERMES හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 19231371.54556538 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 532.93K කි.
අද දිනය තුළ, HERMESහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00355465825374704 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, HERMESහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0061430780 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, HERMESහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0212037617 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, HERMESහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.00355465825374704
|-11.37%
|දින 30 යි
|$ -0.0061430780
|-22.18%
|දින 60 යි
|$ -0.0212037617
|-76.58%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity.
Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.
HERMESHERMES හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HERMES ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
