සජීවී Hemi Bitcoin සඳහා අද මිල 103,063 USD කි. HEMIBTC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි HEMIBTC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

HEMIBTC ගැන වැඩි විස්තර

HEMIBTC මිල තොරතුරු

HEMIBTC යනු කුමක්ද

HEMIBTC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

HEMIBTC මිල පුරෝකථනය

Hemi Bitcoin ලාංඡනය

Hemi Bitcoin මිල (HEMIBTC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 HEMIBTC සිට USD සජීවී මිල:

$103,063
$103,063$103,063
0.00%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Hemi Bitcoin (HEMIBTC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:54:14 (UTC+8)

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 101,359
$ 101,359$ 101,359
පැය 24 පහළ
$ 103,778
$ 103,778$ 103,778
24H ඉහළ

$ 101,359
$ 101,359$ 101,359

$ 103,778
$ 103,778$ 103,778

$ 125,574
$ 125,574$ 125,574

$ 99,145
$ 99,145$ 99,145

+0.02%

-0.01%

-5.86%

-5.86%

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) තත්‍ය කාලීන මිල $103,063. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 101,359 ක අවම අගයක් සහ $ 103,778 ක උපරිම අගයක් අතර HEMIBTC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HEMIBTCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 125,574 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 99,145 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HEMIBTC පසුගිය පැය තුල, +0.02% කින්, පැය 24 තුල, -0.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -5.86% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

--
----

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

25.53
25.53 25.53

25.53326744
25.53326744 25.53326744

Hemi Bitcoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.63M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 25.53 සමඟින් HEMIBTC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 25.53326744 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.63M කි.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Hemi Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -11.8057424473 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Hemi Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -15,583.7439780000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Hemi Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -6,815.9375231000 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Hemi Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -15,088.32762990233 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -11.8057424473-0.01%
දින 30 යි$ -15,583.7439780000-15.12%
දින 60 යි$ -6,815.9375231000-6.61%
දින 90 යි$ -15,088.32762990233-12.77%

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Hemi Bitcoin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Hemi Bitcoin (HEMIBTC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Hemi Bitcoin (HEMIBTC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Hemi Bitcoin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Hemi Bitcoin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

HEMIBTC දේශීය මුදල් වෙත

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Hemi BitcoinHEMIBTC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HEMIBTC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hemi Bitcoin (HEMIBTC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද HEMIBTC හි සජීවී මිල, USD වලින් 103,063 USD වේ.
HEMIBTC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
HEMIBTC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 103,063 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Hemi Bitcoin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
HEMIBTC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.63M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
HEMIBTC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
HEMIBTC හි සංසරණ සැපයුම 25.53 USD වේ.
HEMIBTC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
125,574 USD ක ATH මිලක් HEMIBTC අත්කර ගති.
HEMIBTC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
99,145 USD ක ATL මිලක් HEMIBTC අත්කර ගති.
HEMIBTC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
HEMIBTC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී HEMIBTC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව HEMIBTC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා HEMIBTC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

