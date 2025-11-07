HELP ME BEAT CANCER මිල (CANCER)
+0.96%
+0.54%
-41.17%
-41.17%
HELP ME BEAT CANCER (CANCER) තත්ය කාලීන මිල $0.00003329. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00003096 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00003524 ක උපරිම අගයක් අතර CANCER වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CANCERහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00896552 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00003077 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CANCER පසුගිය පැය තුල, +0.96% කින්, පැය 24 තුල, +0.54% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -41.17% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
HELP ME BEAT CANCER හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 33.28K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.59M සමඟින් CANCER හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999593970.898484 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 33.28K කි.
අද දිනය තුළ, HELP ME BEAT CANCERහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, HELP ME BEAT CANCERහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000170374 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, HELP ME BEAT CANCERහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, HELP ME BEAT CANCERහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+0.54%
|දින 30 යි
|$ -0.0000170374
|-51.17%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Hey frens, it’s Raivo here. I’m fighting stage 4 sarcoma and trying to raise funds for treatment survival and treatment. I’ve always loved the crypto space, chasing pumps and living the degen life, but now life hit me with the toughest boss fight yet. This isn’t just another rug or meme — it’s my real survival. 🦄
Every buy, share, or kind word is a lifeline that helps me push forward. I want the chance to beat this, stay alive, and ride many more bull runs together with all of you. 📈
Join me on this journey and let’s show that the crypto fam can make miracles happen. 💚
