HEDGE (HEDGE) තත්ය කාලීන මිල $0.00031709. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00030051 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00033483 ක උපරිම අගයක් අතර HEDGE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HEDGEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00054337 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00008602 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HEDGE පසුගිය පැය තුල, -0.85% කින්, පැය 24 තුල, -5.13% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -35.71% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
HEDGE හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 317.08K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.98M සමඟින් HEDGE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999984245.8355052 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 317.08K කි.
අද දිනය තුළ, HEDGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, HEDGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0001391917 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, HEDGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0006001087 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, HEDGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ HEDGE (HEDGE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ HEDGE (HEDGE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? HEDGE සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් HEDGE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
HEDGEHEDGE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HEDGE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
