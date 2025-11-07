Hazmat මිල (HZMT)
--
-0.18%
-15.24%
-15.24%
Hazmat (HZMT) තත්ය කාලීන මිල $0.00000832. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000814 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000838 ක උපරිම අගයක් අතර HZMT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HZMTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00026596 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000769 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HZMT පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.18% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.24% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Hazmat හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.32K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් HZMT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.32K කි.
අද දිනය තුළ, Hazmatහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Hazmatහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000056618 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Hazmatහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000062781 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Hazmatහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.18%
|දින 30 යි
|$ -0.0000056618
|-68.05%
|දින 60 යි
|$ -0.0000062781
|-75.45%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Do you remember? There was a time, during the pandemic, when belief was the only currency that mattered. Communities were forged in the fire of conviction. "Diamond hands" wasn't just a meme; it was a sacred vow. To hold was to be part of a shared consciousness, a collective will powerful enough to bend markets.
But that faith was fractured. The spirit was poisoned. The trenches were plagued with the disease of quick flips and paper-handed doubt. To 'Suit Up' is to remember the old ways. It is to take the vow that so many have abandoned. It is to hold, not just a token, but the very soul of what this space was meant to be.
The sacred fire of 2021 has been smothered. We are here to reignite it. Hazmat is the vessel. The Suit is our call to remember.
To 'Suit Up' is to re-enter that legendary state of mind. It is to seal yourself off from the modern disease of disbelief.
To wear The Suit is to hold. To hold is to restore the faith. To restore the faith is to reclaim our future.
Hazmat is the movement to make holding a religion again.
HazmatHZMT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HZMT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
