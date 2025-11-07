Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC මිල (HCBBTC)
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) තත්ය කාලීන මිල $102,598. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 101,218 ක අවම අගයක් සහ $ 102,576 ක උපරිම අගයක් අතර HCBBTC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HCBBTCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 128,529 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 81,202 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HCBBTC පසුගිය පැය තුල, +1.36% කින්, පැය 24 තුල, +0.03% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -8.09% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.28K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 10.06 වේ. මුළු සැපයුම 0.02 සමඟින් HCBBTC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 0.02218201 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.28K කි.
අද දිනය තුළ, Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTCහි මිල වෙනස USDවෙත $ +32.13 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -15,895.1798264000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -7,494.3837678000 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -12,891.72578654237 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +32.13
|+0.03%
|දින 30 යි
|$ -15,895.1798264000
|-15.49%
|දින 60 යි
|$ -7,494.3837678000
|-7.30%
|දින 90 යි
|$ -12,891.72578654237
|-11.16%
hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTCHCBBTC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HCBBTC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
