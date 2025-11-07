හුවමාරුවDEX+
සජීවී Hand Guy සඳහා අද මිල 0.00000766 USD කි. HANDGUY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි HANDGUY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Hand Guy සඳහා අද මිල 0.00000766 USD කි. HANDGUY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි HANDGUY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

HANDGUY ගැන වැඩි විස්තර

HANDGUY මිල තොරතුරු

HANDGUY යනු කුමක්ද

HANDGUY නිල වෙබ් අඩවිය

HANDGUY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

HANDGUY මිල පුරෝකථනය

Hand Guy ලාංඡනය

Hand Guy මිල (HANDGUY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 HANDGUY සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-5.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Hand Guy (HANDGUY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:36:00 (UTC+8)

Hand Guy (HANDGUY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00000766
$ 0.00000766$ 0.00000766
පැය 24 පහළ
$ 0.00000818
$ 0.00000818$ 0.00000818
24H ඉහළ

$ 0.00000766
$ 0.00000766$ 0.00000766

$ 0.00000818
$ 0.00000818$ 0.00000818

$ 0.00128685
$ 0.00128685$ 0.00128685

$ 0.00000766
$ 0.00000766$ 0.00000766

-0.59%

-5.19%

-24.32%

-24.32%

Hand Guy (HANDGUY) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000766. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000766 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000818 ක උපරිම අගයක් අතර HANDGUY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HANDGUYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00128685 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000766 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HANDGUY පසුගිය පැය තුල, -0.59% කින්, පැය 24 තුල, -5.19% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -24.32% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Hand Guy (HANDGUY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 7.65K
$ 7.65K$ 7.65K

--
----

$ 7.65K
$ 7.65K$ 7.65K

999.23M
999.23M 999.23M

999,233,878.687745
999,233,878.687745 999,233,878.687745

Hand Guy හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 7.65K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.23M සමඟින් HANDGUY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999233878.687745 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 7.65K කි.

Hand Guy (HANDGUY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Hand Guyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Hand Guyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000033060 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Hand Guyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000037241 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Hand Guyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0009319870036762324 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-5.19%
දින 30 යි$ -0.0000033060-43.15%
දින 60 යි$ -0.0000037241-48.61%
දින 90 යි$ -0.0009319870036762324-99.18%

Hand Guy (HANDGUY) යනු කුමක්ද

Say hello to Hand Guy

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Hand Guy (HANDGUY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Hand Guy මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Hand Guy (HANDGUY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Hand Guy (HANDGUY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Hand Guy සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Hand Guy මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

HANDGUY දේශීය මුදල් වෙත

Hand Guy (HANDGUY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Hand GuyHANDGUY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HANDGUY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hand Guy (HANDGUY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Hand Guy (HANDGUY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද HANDGUY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000766 USD වේ.
HANDGUY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
HANDGUY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000766 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Hand Guy හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
HANDGUY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 7.65K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
HANDGUY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
HANDGUY හි සංසරණ සැපයුම 999.23M USD වේ.
HANDGUY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00128685 USD ක ATH මිලක් HANDGUY අත්කර ගති.
HANDGUY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000766 USD ක ATL මිලක් HANDGUY අත්කර ගති.
HANDGUY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
HANDGUY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී HANDGUY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව HANDGUY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා HANDGUY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:36:00 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

