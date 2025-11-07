Habitat මිල (HABITAT)
-0.60%
+7.91%
-2.52%
-2.52%
Habitat (HABITAT) තත්ය කාලීන මිල $0.076921. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.071036 ක අවම අගයක් සහ $ 0.085827 ක උපරිම අගයක් අතර HABITAT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HABITATහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.173107 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.04370948 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HABITAT පසුගිය පැය තුල, -0.60% කින්, පැය 24 තුල, +7.91% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.52% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Habitat හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.67M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 73.56M සමඟින් HABITAT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 99999839.802692 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 7.71M කි.
අද දිනය තුළ, Habitatහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0056365 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Habitatහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0275603943 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Habitatහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Habitatහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.0056365
|+7.91%
|දින 30 යි
|$ -0.0275603943
|-35.82%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Habitat converts wasted renewable energy into AI compute power. Over 100 TWh of renewable electricity is curtailed globally each year, representing billions in lost value. We address this by deploying industrial-scale edge data centers that redirect surplus energy into productive compute, with an upcoming marketplace where operators can source customers and keep hardware profitable.
We run 45 MW of solar infrastructure with 1.5 GW in the pipeline, building decentralized AI and Web3 hardware infrastructure created for and powered by the crypto community.
HabitatHABITAT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HABITAT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
