සජීවී Gut Says සඳහා අද මිල 0.00013606 USD කි. GUT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GUT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GUT ගැන වැඩි විස්තර

GUT මිල තොරතුරු

GUT යනු කුමක්ද

GUT නිල වෙබ් අඩවිය

GUT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GUT මිල පුරෝකථනය

Gut Says ලාංඡනය

Gut Says මිල (GUT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 GUT සිට USD සජීවී මිල:

$0.00013607
$0.00013607$0.00013607
-9.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Gut Says (GUT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:02:59 (UTC+8)

Gut Says (GUT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00013254
$ 0.00013254$ 0.00013254
පැය 24 පහළ
$ 0.00015223
$ 0.00015223$ 0.00015223
24H ඉහළ

$ 0.00013254
$ 0.00013254$ 0.00013254

$ 0.00015223
$ 0.00015223$ 0.00015223

$ 0.00106126
$ 0.00106126$ 0.00106126

$ 0.00007755
$ 0.00007755$ 0.00007755

-0.34%

-9.93%

-32.85%

-32.85%

Gut Says (GUT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00013606. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00013254 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00015223 ක උපරිම අගයක් අතර GUT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GUTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00106126 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00007755 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GUT පසුගිය පැය තුල, -0.34% කින්, පැය 24 තුල, -9.93% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -32.85% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Gut Says (GUT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 119.63K
$ 119.63K$ 119.63K

--
----

$ 119.63K
$ 119.63K$ 119.63K

879.24M
879.24M 879.24M

879,244,709.508484
879,244,709.508484 879,244,709.508484

Gut Says හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 119.63K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 879.24M සමඟින් GUT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 879244709.508484 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 119.63K කි.

Gut Says (GUT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Gut Saysහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Gut Saysහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000012631 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Gut Saysහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Gut Saysහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-9.93%
දින 30 යි$ +0.0000012631+0.93%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Gut Says (GUT) යනු කුමක්ද

Gut Says ($GUT) is one of the most used phrases in crypto, made famous by Ansem (@blknoiz06) and often used to make predictions about market behavior. $GUT represents the tokenization of each and every trader's Gut, which guides us to make decisions in not just trading, but everyday life. Gut is a character and metaphor for the emotions that guide our trade decisions and ultimately decide our fate.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Gut Says (GUT) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Gut Says මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Gut Says (GUT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Gut Says (GUT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Gut Says සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Gut Says මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GUT දේශීය මුදල් වෙත

Gut Says (GUT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Gut SaysGUT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GUT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Gut Says (GUT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Gut Says (GUT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GUT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00013606 USD වේ.
GUT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GUT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00013606 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Gut Says හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GUT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 119.63K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GUT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GUT හි සංසරණ සැපයුම 879.24M USD වේ.
GUT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00106126 USD ක ATH මිලක් GUT අත්කර ගති.
GUT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00007755 USD ක ATL මිලක් GUT අත්කර ගති.
GUT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GUT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී GUT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GUT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GUT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:02:59 (UTC+8)

Gut Says (GUT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

