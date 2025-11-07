හුවමාරුවDEX+
සජීවී Guardian Golden Ball සඳහා අද මිල 0.00005426 USD කි. GBT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GBT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Guardian Golden Ball සඳහා අද මිල 0.00005426 USD කි. GBT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GBT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GBT ගැන වැඩි විස්තර

GBT මිල තොරතුරු

GBT යනු කුමක්ද

GBT නිල වෙබ් අඩවිය

GBT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GBT මිල පුරෝකථනය

Guardian Golden Ball ලාංඡනය

Guardian Golden Ball මිල (GBT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 GBT සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-16.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Guardian Golden Ball (GBT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:35:39 (UTC+8)

Guardian Golden Ball (GBT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00004773
$ 0.00004773$ 0.00004773
පැය 24 පහළ
$ 0.00006675
$ 0.00006675$ 0.00006675
24H ඉහළ

$ 0.00004773
$ 0.00004773$ 0.00004773

$ 0.00006675
$ 0.00006675$ 0.00006675

$ 0.01423353
$ 0.01423353$ 0.01423353

$ 0.00004773
$ 0.00004773$ 0.00004773

+0.00%

-16.90%

-39.86%

-39.86%

Guardian Golden Ball (GBT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00005426. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00004773 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00006675 ක උපරිම අගයක් අතර GBT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GBTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01423353 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00004773 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GBT පසුගිය පැය තුල, +0.00% කින්, පැය 24 තුල, -16.90% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -39.86% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Guardian Golden Ball (GBT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 10.85K
$ 10.85K$ 10.85K

--
----

$ 54.24K
$ 54.24K$ 54.24K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Guardian Golden Ball හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 10.85K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 200.00M සමඟින් GBT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 54.24K කි.

Guardian Golden Ball (GBT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Guardian Golden Ballහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Guardian Golden Ballහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000416000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Guardian Golden Ballහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000504756 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Guardian Golden Ballහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0076223378275307595 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-16.90%
දින 30 යි$ -0.0000416000-76.66%
දින 60 යි$ -0.0000504756-93.02%
දින 90 යි$ -0.0076223378275307595-99.29%

Guardian Golden Ball (GBT) යනු කුමක්ද

Experience the revolution of football in the metaverse with Guardian Golden Ball (GBT). Guardian Golden Ball is transforming the way fans engage with football by combining the excitement of the sport with the possibilities of blockchain technology. Through virtual stadiums, collectible NFTs, and immersive digital experiences, GBT brings football into the metaverse. Fans can own virtual stadiums, participate in exclusive events, and build their collections of unique digital assets. Our mission is to reshape the football industry by enhancing fan interaction, ownership, and participation using Web3 technology. Join us in building the next generation of football entertainment on-chain.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Guardian Golden Ball (GBT) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Guardian Golden Ball මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Guardian Golden Ball (GBT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Guardian Golden Ball (GBT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Guardian Golden Ball සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Guardian Golden Ball මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GBT දේශීය මුදල් වෙත

Guardian Golden Ball (GBT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Guardian Golden BallGBT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GBT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Guardian Golden Ball (GBT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Guardian Golden Ball (GBT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GBT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00005426 USD වේ.
GBT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GBT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00005426 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Guardian Golden Ball හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GBT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 10.85K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GBT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GBT හි සංසරණ සැපයුම 200.00M USD වේ.
GBT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.01423353 USD ක ATH මිලක් GBT අත්කර ගති.
GBT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00004773 USD ක ATL මිලක් GBT අත්කර ගති.
GBT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GBT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී GBT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GBT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GBT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:35:39 (UTC+8)

Guardian Golden Ball (GBT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

