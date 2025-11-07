හුවමාරුවDEX+
සජීවී GT3 Finance සඳහා අද මිල 0.00524354 USD කි. GT3 සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GT3 මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GT3 ගැන වැඩි විස්තර

GT3 මිල තොරතුරු

GT3 යනු කුමක්ද

GT3 ධවල පත්‍රිකාව

GT3 නිල වෙබ් අඩවිය

GT3 ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GT3 මිල පුරෝකථනය

GT3 Finance ලාංඡනය

GT3 Finance මිල (GT3)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 GT3 සිට USD සජීවී මිල:

$0.00524354
$0.00524354
-1.30%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
GT3 Finance (GT3) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:35:31 (UTC+8)

GT3 Finance (GT3) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00523962
$ 0.00523962
පැය 24 පහළ
$ 0.00535576
$ 0.00535576
24H ඉහළ

$ 0.00523962
$ 0.00523962

$ 0.00535576
$ 0.00535576

$ 0.00811755
$ 0.00811755

$ 0.00523962
$ 0.00523962

--

-1.30%

-8.61%

-8.61%

GT3 Finance (GT3) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00524354. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00523962 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00535576 ක උපරිම අගයක් අතර GT3 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GT3හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00811755 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00523962 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GT3 පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.30% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -8.61% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

GT3 Finance (GT3) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 827.71K
$ 827.71K

--
----

$ 827.71K
$ 827.71K

157.85M
157.85M

157,852,627.7817858
157,852,627.7817858

GT3 Finance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 827.71K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 157.85M සමඟින් GT3 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 157852627.7817858 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 827.71K කි.

GT3 Finance (GT3) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, GT3 Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, GT3 Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0010390226 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, GT3 Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0014572867 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, GT3 Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0023099668380008135 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.30%
දින 30 යි$ -0.0010390226-19.81%
දින 60 යි$ -0.0014572867-27.79%
දින 90 යි$ -0.0023099668380008135-30.58%

GT3 Finance (GT3) යනු කුමක්ද

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

GT3 Finance මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ GT3 Finance (GT3) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ GT3 Finance (GT3) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? GT3 Finance සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් GT3 Finance මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GT3 දේශීය මුදල් වෙත

GT3 Finance (GT3) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GT3 FinanceGT3 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GT3 ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GT3 Finance (GT3) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

GT3 Finance (GT3) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GT3 හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00524354 USD වේ.
GT3 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GT3 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00524354 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
GT3 Finance හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GT3 සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 827.71K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GT3 හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GT3 හි සංසරණ සැපයුම 157.85M USD වේ.
GT3 හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00811755 USD ක ATH මිලක් GT3 අත්කර ගති.
GT3 හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00523962 USD ක ATL මිලක් GT3 අත්කර ගති.
GT3 හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GT3 සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී GT3 වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GT3 මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GT3 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:35:31 (UTC+8)

GT3 Finance (GT3) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$101,678.55

$3,342.65

$1.1236

$157.49

$1.0004

