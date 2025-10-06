සජීවී Gremly සඳහා අද මිල 0 USD කි. $GREMLY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි $GREMLY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Gremly සඳහා අද මිල 0 USD කි. $GREMLY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි $GREMLY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

$GREMLY ගැන වැඩි විස්තර

$GREMLY මිල තොරතුරු

$GREMLY ධවල පත්‍රිකාව

$GREMLY නිල වෙබ් අඩවිය

$GREMLY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

$GREMLY මිල පුරෝකථනය

Gremly ලාංඡනය

Gremly මිල ($GREMLY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 $GREMLY සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-33.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Gremly ($GREMLY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:31:46 (UTC+8)

Gremly ($GREMLY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.91%

-33.00%

+216.18%

+216.18%

Gremly ($GREMLY) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර $GREMLY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. $GREMLYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව $GREMLY පසුගිය පැය තුල, -0.91% කින්, පැය 24 තුල, -33.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +216.18% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Gremly ($GREMLY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

405.62T
405.62T 405.62T

405,624,913,062,128.3
405,624,913,062,128.3 405,624,913,062,128.3

Gremly හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.04M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 405.62T සමඟින් $GREMLY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 405624913062128.3 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.04M කි.

Gremly ($GREMLY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Gremlyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Gremlyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Gremlyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Gremlyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-33.00%
දින 30 යි$ 0+914.07%
දින 60 යි$ 0+269.32%
දින 90 යි$ 0--

Gremly ($GREMLY) යනු කුමක්ද

GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet.

Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way.

Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Gremly මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Gremly ($GREMLY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Gremly ($GREMLY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Gremly සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Gremly මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

$GREMLY දේශීය මුදල් වෙත

Gremly ($GREMLY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Gremly$GREMLY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් $GREMLY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Gremly ($GREMLY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Gremly ($GREMLY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද $GREMLY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
$GREMLY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
$GREMLY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Gremly හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
$GREMLY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.04M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
$GREMLY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
$GREMLY හි සංසරණ සැපයුම 405.62T USD වේ.
$GREMLY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් $GREMLY අත්කර ගති.
$GREMLY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් $GREMLY අත්කර ගති.
$GREMLY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
$GREMLY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී $GREMLY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව $GREMLY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා $GREMLY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:31:46 (UTC+8)

වියාචනය

