GRDM මිල (GRDM)
--
--
0.00%
0.00%
GRDM (GRDM) තත්ය කාලීන මිල $0.01741862. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර GRDM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GRDMහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02841479 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01535586 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GRDM පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
GRDM හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.97M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 400.00M සමඟින් GRDM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 17.42M කි.
අද දිනය තුළ, GRDMහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, GRDMහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0055829777 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, GRDMහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, GRDMහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ -0.0055829777
|-32.05%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
🔭 Gridium: Semantic AI Infrastructure for the Decentralized Era Inspired by the cosmos and backed by Nobel Laureate Prof. George F. Smoot, Gridium is a next-generation AI infrastructure platform designed to power intelligent coordination across decentralized networks. Evolving with entropy and order, Gridium transforms task execution into a dynamic process of semantic adaptation and recovery.
At the heart of Gridium are two intelligent modules:
🧠 Professor X (Semantic Perturbation Map) A cognitive engine that senses semantic tension across AI agents. It predicts collaboration patterns, detects conflict zones, and identifies stable clusters — enabling agents to self-organize like gravitational systems.
🔮 Dr. Strange (Heat Field Backtracking Map) A temporal diagnostics layer that traces failed task chains, locates bottlenecks, and reconstructs cooperation paths with minimal entropy loss — ensuring resilient task completion, even under uncertainty.
Together, these modules empower AI agents to think contextually, respond adaptively, and collaborate efficiently — redefining how intelligence flows across the Web3 ecosystem.
GRDMGRDM හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි.
