Grand Gangsta City මිල ($GGC)
+0.10%
+2.52%
-11.18%
-11.18%
Grand Gangsta City ($GGC) තත්ය කාලීන මිල $0.00184595. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00175351 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00185103 ක උපරිම අගයක් අතර $GGC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. $GGCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01587433 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00165908 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව $GGC පසුගිය පැය තුල, +0.10% කින්, පැය 24 තුල, +2.52% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -11.18% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Grand Gangsta City හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.69M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 918.25M සමඟින් $GGC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.84M කි.
අද දිනය තුළ, Grand Gangsta Cityහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Grand Gangsta Cityහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006952167 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Grand Gangsta Cityහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008383169 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Grand Gangsta Cityහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.007165389274157858 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+2.52%
|දින 30 යි
|$ -0.0006952167
|-37.66%
|දින 60 යි
|$ -0.0008383169
|-45.41%
|දින 90 යි
|$ -0.007165389274157858
|-79.51%
The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.
Grand Gangsta City$GGC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් $GGC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
