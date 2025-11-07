GPUAI මිල (GPUAI)
-0.12%
-12.48%
+5.22%
+5.22%
GPUAI (GPUAI) තත්ය කාලීන මිල $0.00628782. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00619326 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00771843 ක උපරිම අගයක් අතර GPUAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GPUAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.6198 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00437792 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GPUAI පසුගිය පැය තුල, -0.12% කින්, පැය 24 තුල, -12.48% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +5.22% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
GPUAI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 386.70K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 61.50M සමඟින් GPUAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 628.78K කි.
අද දිනය තුළ, GPUAIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000897040899579211 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, GPUAIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0021852513 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, GPUAIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0005539236 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, GPUAIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000917599299761793 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.000897040899579211
|-12.48%
|දින 30 යි
|$ -0.0021852513
|-34.75%
|දින 60 යි
|$ -0.0005539236
|-8.80%
|දින 90 යි
|$ -0.000917599299761793
|-12.73%
GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.
The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.
The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.
GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.
GPUAIGPUAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GPUAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
