සජීවී GOTM සඳහා අද මිල 0.00213946 USD කි. GOTM සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GOTM මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GOTM ගැන වැඩි විස්තර

GOTM මිල තොරතුරු

GOTM යනු කුමක්ද

GOTM ධවල පත්‍රිකාව

GOTM නිල වෙබ් අඩවිය

GOTM ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GOTM මිල පුරෝකථනය

GOTM ලාංඡනය

GOTM මිල (GOTM)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 GOTM සිට USD සජීවී මිල:

$0.00213946
$0.00213946$0.00213946
-3.30%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
GOTM (GOTM) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:02:21 (UTC+8)

GOTM (GOTM) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00213062
$ 0.00213062$ 0.00213062
පැය 24 පහළ
$ 0.00222141
$ 0.00222141$ 0.00222141
24H ඉහළ

$ 0.00213062
$ 0.00213062$ 0.00213062

$ 0.00222141
$ 0.00222141$ 0.00222141

$ 0.00423586
$ 0.00423586$ 0.00423586

$ 0.00202947
$ 0.00202947$ 0.00202947

-0.22%

-3.37%

-11.91%

-11.91%

GOTM (GOTM) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00213946. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00213062 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00222141 ක උපරිම අගයක් අතර GOTM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GOTMහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00423586 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00202947 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GOTM පසුගිය පැය තුල, -0.22% කින්, පැය 24 තුල, -3.37% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -11.91% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

GOTM (GOTM) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 365.86K
$ 365.86K$ 365.86K

--
----

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

170.39M
170.39M 170.39M

987,883,711.5018097
987,883,711.5018097 987,883,711.5018097

GOTM හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 365.86K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 170.39M සමඟින් GOTM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 987883711.5018097 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.12M කි.

GOTM (GOTM) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, GOTMහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, GOTMහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007344372 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, GOTMහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, GOTMහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-3.37%
දින 30 යි$ -0.0007344372-34.32%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

GOTM (GOTM) යනු කුමක්ද

GOTM Labz provides a range of tools to help web3 project founders deliver innovative solutions, including NFT Staking, Trait Management, Reward Systems.

GOTM is the token that powers the tools. GOTM Labz is focused on the Solana eco-system, due to the scalability, cheap tx costs, high security.

GOTM Labz makes it easy for anyone to deploy robust, powerful and scalable solutions with ease to the solana blockchain to build communities with rewards and incentives.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

GOTM මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ GOTM (GOTM) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ GOTM (GOTM) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? GOTM සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් GOTM මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GOTM දේශීය මුදල් වෙත

GOTM (GOTM) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GOTMGOTM හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GOTM ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GOTM (GOTM) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

GOTM (GOTM) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GOTM හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00213946 USD වේ.
GOTM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GOTM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00213946 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
GOTM හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GOTM සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 365.86K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GOTM හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GOTM හි සංසරණ සැපයුම 170.39M USD වේ.
GOTM හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00423586 USD ක ATH මිලක් GOTM අත්කර ගති.
GOTM හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00202947 USD ක ATL මිලක් GOTM අත්කර ගති.
GOTM හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GOTM සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී GOTM වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GOTM මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GOTM මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:02:21 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

