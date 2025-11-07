God The Dog මිල (GOD)
God The Dog (GOD) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර GOD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GODහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00932323 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GOD පසුගිය පැය තුල, +0.02% කින්, පැය 24 තුල, -5.03% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -20.63% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
God The Dog හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 533.74K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 991.33M සමඟින් GOD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 991326303.3210633 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 533.74K කි.
අද දිනය තුළ, God The Dogහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, God The Dogහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, God The Dogහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, God The Dogහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-5.03%
|දින 30 යි
|$ 0
|-73.30%
|දින 60 යි
|$ 0
|-85.60%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.
God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.
From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.
Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.
God was destined for great things. He was a special dog.
All because he was the pup that never gave up.
