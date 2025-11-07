හුවමාරුවDEX+
සජීවී GOBL සඳහා අද මිල 0.00002069 USD කි. GOBL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GOBL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GOBL ගැන වැඩි විස්තර

GOBL මිල තොරතුරු

GOBL යනු කුමක්ද

GOBL නිල වෙබ් අඩවිය

GOBL ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GOBL මිල පුරෝකථනය

GOBL ලාංඡනය

GOBL මිල (GOBL)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 GOBL සිට USD සජීවී මිල:

-5.30%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
GOBL (GOBL) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:34:24 (UTC+8)

GOBL (GOBL) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00002067
$ 0.00002067$ 0.00002067
පැය 24 පහළ
$ 0.00002197
$ 0.00002197$ 0.00002197
24H ඉහළ

$ 0.00002067
$ 0.00002067$ 0.00002067

$ 0.00002197
$ 0.00002197$ 0.00002197

$ 0.00057879
$ 0.00057879$ 0.00057879

$ 0.00001996
$ 0.00001996$ 0.00001996

-0.95%

-5.37%

-17.32%

-17.32%

GOBL (GOBL) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00002069. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00002067 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00002197 ක උපරිම අගයක් අතර GOBL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GOBLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00057879 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001996 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GOBL පසුගිය පැය තුල, -0.95% කින්, පැය 24 තුල, -5.37% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.32% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

GOBL (GOBL) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 10.35K
$ 10.35K$ 10.35K

$ 10.35K
$ 10.35K$ 10.35K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

GOBL හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 10.35K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 500.00M සමඟින් GOBL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 500000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.35K කි.

GOBL (GOBL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, GOBLහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, GOBLහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000116127 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, GOBLහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000142171 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, GOBLහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-5.37%
දින 30 යි$ -0.0000116127-56.12%
දින 60 යි$ -0.0000142171-68.71%
දින 90 යි$ 0--

GOBL (GOBL) යනු කුමක්ද

GOBL has been lurking in the shadows, stacking energy while carefully wathcing the jeets. He’s been watching. Waiting. Plotting. Now the chains are rattling. It’s time to unleash.

GOBL isn’t here to play nice. He’s here to seize BASE and etch his face into the culture of crypto forever. No more sidelines, no more sleep. This is the uprising. GOBL is chaos. A symbol of trust when nothing feels safe. GOBL is a rebellion wrapped in a meme, powered by the horde.

This isn’t just another project. This is GOBL season.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

GOBL (GOBL) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

GOBL මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ GOBL (GOBL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ GOBL (GOBL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? GOBL සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් GOBL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GOBL දේශීය මුදල් වෙත

GOBL (GOBL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GOBLGOBL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GOBL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GOBL (GOBL) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

GOBL (GOBL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GOBL හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00002069 USD වේ.
GOBL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GOBL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00002069 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
GOBL හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GOBL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 10.35K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GOBL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GOBL හි සංසරණ සැපයුම 500.00M USD වේ.
GOBL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00057879 USD ක ATH මිලක් GOBL අත්කර ගති.
GOBL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00001996 USD ක ATL මිලක් GOBL අත්කර ගති.
GOBL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GOBL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී GOBL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GOBL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GOBL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:34:24 (UTC+8)

GOBL (GOBL) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

