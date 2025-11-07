හුවමාරුවDEX+
සජීවී Go Rest Offline සඳහා අද මිල 0.00010619 USD කි. GROF සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GROF මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GROF ගැන වැඩි විස්තර

GROF මිල තොරතුරු

GROF යනු කුමක්ද

GROF ධවල පත්‍රිකාව

GROF නිල වෙබ් අඩවිය

GROF ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GROF මිල පුරෝකථනය

Go Rest Offline ලාංඡනය

Go Rest Offline මිල (GROF)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 GROF සිට USD සජීවී මිල:

$0.00010651
$0.00010651
-10.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Go Rest Offline (GROF) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:41:13 (UTC+8)

Go Rest Offline (GROF) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00010529
$ 0.00010529
පැය 24 පහළ
$ 0.000121
$ 0.000121
24H ඉහළ

$ 0.00010529
$ 0.00010529

$ 0.000121
$ 0.000121

$ 0.0059774
$ 0.0059774

$ 0.00010529
$ 0.00010529

-0.92%

-10.96%

-24.43%

-24.43%

Go Rest Offline (GROF) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00010619. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00010529 ක අවම අගයක් සහ $ 0.000121 ක උපරිම අගයක් අතර GROF වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GROFහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0059774 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00010529 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GROF පසුගිය පැය තුල, -0.92% කින්, පැය 24 තුල, -10.96% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -24.43% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Go Rest Offline (GROF) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 79.90K
$ 79.90K

--
--

$ 106.88K
$ 106.88K

747.53M
747.53M

999,974,194.172062
999,974,194.172062

Go Rest Offline හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 79.90K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 747.53M සමඟින් GROF හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999974194.172062 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 106.88K කි.

Go Rest Offline (GROF) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Go Rest Offlineහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Go Rest Offlineහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000687504 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Go Rest Offlineහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000943690 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Go Rest Offlineහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.002714792423372175 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-10.96%
දින 30 යි$ -0.0000687504-64.74%
දින 60 යි$ -0.0000943690-88.86%
දින 90 යි$ -0.002714792423372175-96.23%

Go Rest Offline (GROF) යනු කුමක්ද

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Go Rest Offline මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Go Rest Offline (GROF) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Go Rest Offline (GROF) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Go Rest Offline සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Go Rest Offline මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GROF දේශීය මුදල් වෙත

Go Rest Offline (GROF) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Go Rest OfflineGROF හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GROF ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Go Rest Offline (GROF) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Go Rest Offline (GROF) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GROF හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00010619 USD වේ.
GROF සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GROF සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00010619 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Go Rest Offline හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GROF සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 79.90K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GROF හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GROF හි සංසරණ සැපයුම 747.53M USD වේ.
GROF හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0059774 USD ක ATH මිලක් GROF අත්කර ගති.
GROF හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00010529 USD ක ATL මිලක් GROF අත්කර ගති.
GROF හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GROF සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී GROF වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GROF මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GROF මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:41:13 (UTC+8)

Go Rest Offline (GROF) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$100,932.05

$3,294.40

$1.1337

$154.46

$1.0004

