සජීවී GLOBAL MONEY SUPPLY සඳහා අද මිල 0.00002696 USD කි. M2 සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි M2 මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

M2 ගැන වැඩි විස්තර

M2 මිල තොරතුරු

M2 යනු කුමක්ද

M2 නිල වෙබ් අඩවිය

M2 ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

M2 මිල පුරෝකථනය

GLOBAL MONEY SUPPLY ලාංඡනය

GLOBAL MONEY SUPPLY මිල (M2)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 M2 සිට USD සජීවී මිල:

-10.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:41:06 (UTC+8)

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

-10.97%

-39.83%

-39.83%

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00002696. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00002648 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00003094 ක උපරිම අගයක් අතර M2 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. M2හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00092394 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00002648 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව M2 පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -10.97% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -39.83% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) වෙළඳපල තොරතුරු

GLOBAL MONEY SUPPLY හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 26.96K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.82M සමඟින් M2 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999817621.030928 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 26.96K කි.

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, GLOBAL MONEY SUPPLYහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, GLOBAL MONEY SUPPLYහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000150643 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, GLOBAL MONEY SUPPLYහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000230541 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, GLOBAL MONEY SUPPLYහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002975698921395041 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-10.97%
දින 30 යි$ -0.0000150643-55.87%
දින 60 යි$ -0.0000230541-85.51%
දින 90 යි$ -0.0002975698921395041-91.69%

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) යනු කුමක්ද

The M2 token on Solana is a powerful cryptographic technology encompassing the world's global money supply at any given time.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

GLOBAL MONEY SUPPLY මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? GLOBAL MONEY SUPPLY සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් GLOBAL MONEY SUPPLY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

M2 දේශීය මුදල් වෙත

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GLOBAL MONEY SUPPLYM2 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් M2 ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද M2 හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00002696 USD වේ.
M2 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
M2 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00002696 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
GLOBAL MONEY SUPPLY හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
M2 සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 26.96K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
M2 හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
M2 හි සංසරණ සැපයුම 999.82M USD වේ.
M2 හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00092394 USD ක ATH මිලක් M2 අත්කර ගති.
M2 හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00002648 USD ක ATL මිලක් M2 අත්කර ගති.
M2 හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
M2 සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී M2 වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව M2 මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා M2 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:41:06 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

