Glidr මිල (GLIDR)
Glidr (GLIDR) තත්ය කාලීන මිල $1.16. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.15 ක අවම අගයක් සහ $ 1.19 ක උපරිම අගයක් අතර GLIDR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GLIDRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.24 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.083 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GLIDR පසුගිය පැය තුල, -1.29% කින්, පැය 24 තුල, -0.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -1.22% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Glidr හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 37.19M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 31.96M සමඟින් GLIDR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 116.39M කි.
අද දිනය තුළ, Glidrහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000166415438773 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Glidrහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0067202280 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Glidrහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0392320120 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Glidrහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0514310626713369 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.000166415438773
|-0.01%
|දින 30 යි
|$ -0.0067202280
|-0.57%
|දින 60 යි
|$ +0.0392320120
|+3.38%
|දින 90 යි
|$ +0.0514310626713369
|+4.64%
Glidr is a universal, modular Web3 infrastructure layer designed to simplify blockchain adoption across gaming, creator economies, social applications, and consumer tools. By abstracting blockchain complexities and offering seamless fiat/crypto integration, Glidr enables developers to build decentralized, user-centric applications with minimal friction. Initially focused on lowering the entry barrier for game developers, Glidr has evolved into a general-purpose infrastructure suite that includes account abstraction, programmable asset issuance, zk-proof support, and programmable smart locks. These building blocks empower developers to deliver secure, scalable, and user-friendly experiences across a variety of Web3 verticals.
GlidrGLIDR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GLIDR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
