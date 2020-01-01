girl economy ai (GIRLE) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
girl economy ai (GIRLE) තොරතුරු
girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol’s first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun.
girl economy ai (GIRLE) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
girl economy ai (GIRLE) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
girl economy ai (GIRLE) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා girl economy aiGIRLE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම GIRLE ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු GIRLE ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට GIRLE ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, GIRLE ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
