Ging Gong Kaew මිල (GGK)
-1.94%
-25.21%
+116.93%
+116.93%
Ging Gong Kaew (GGK) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර GGK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GGKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00224676 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GGK පසුගිය පැය තුල, -1.94% කින්, පැය 24 තුල, -25.21% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +116.93% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Ging Gong Kaew හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 177.62K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.84M සමඟින් GGK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999838682.868845 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 177.62K කි.
අද දිනය තුළ, Ging Gong Kaewහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Ging Gong Kaewහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Ging Gong Kaewහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Ging Gong Kaewහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-25.21%
|දින 30 යි
|$ 0
|-27.73%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Ging, Gong and Kaew. The cute Capybara siblings newly named at Khao Kheow Zoo.
The naming process had a total of 94000 votes and posts with these capybaras has surpassed 1 million views.
Every day there are posts of them exceeding 100000 views. We believe in time there will be international interest in these animals similar to the phenomenon of Moo Deng the Pygmy Hippo
This is a memecoin on Solana with a growing and active community
Ging Gong KaewGGK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GGK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
