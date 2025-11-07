හුවමාරුවDEX+
සජීවී Ging Gong Kaew සඳහා අද මිල 0 USD කි. GGK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GGK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GGK ගැන වැඩි විස්තර

GGK මිල තොරතුරු

GGK යනු කුමක්ද

GGK නිල වෙබ් අඩවිය

GGK ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GGK මිල පුරෝකථනය

Ging Gong Kaew ලාංඡනය

Ging Gong Kaew මිල (GGK)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 GGK සිට USD සජීවී මිල:

$0.00017245
$0.00017245$0.00017245
-25.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Ging Gong Kaew (GGK) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:02:08 (UTC+8)

Ging Gong Kaew (GGK) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00224676
$ 0.00224676$ 0.00224676

$ 0
$ 0$ 0

-1.94%

-25.21%

+116.93%

+116.93%

Ging Gong Kaew (GGK) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර GGK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GGKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00224676 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GGK පසුගිය පැය තුල, -1.94% කින්, පැය 24 තුල, -25.21% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +116.93% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Ging Gong Kaew (GGK) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 177.62K
$ 177.62K$ 177.62K

--
----

$ 177.62K
$ 177.62K$ 177.62K

999.84M
999.84M 999.84M

999,838,682.868845
999,838,682.868845 999,838,682.868845

Ging Gong Kaew හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 177.62K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.84M සමඟින් GGK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999838682.868845 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 177.62K කි.

Ging Gong Kaew (GGK) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Ging Gong Kaewහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Ging Gong Kaewහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Ging Gong Kaewහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Ging Gong Kaewහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-25.21%
දින 30 යි$ 0-27.73%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Ging Gong Kaew (GGK) යනු කුමක්ද

Ging, Gong and Kaew. The cute Capybara siblings newly named at Khao Kheow Zoo.

The naming process had a total of 94000 votes and posts with these capybaras has surpassed 1 million views.

Every day there are posts of them exceeding 100000 views. We believe in time there will be international interest in these animals similar to the phenomenon of Moo Deng the Pygmy Hippo

This is a memecoin on Solana with a growing and active community

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Ging Gong Kaew (GGK) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Ging Gong Kaew මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Ging Gong Kaew (GGK) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Ging Gong Kaew (GGK) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Ging Gong Kaew සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Ging Gong Kaew මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GGK දේශීය මුදල් වෙත

Ging Gong Kaew (GGK) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Ging Gong KaewGGK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GGK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ging Gong Kaew (GGK) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Ging Gong Kaew (GGK) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GGK හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
GGK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GGK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Ging Gong Kaew හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GGK සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 177.62K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GGK හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GGK හි සංසරණ සැපයුම 999.84M USD වේ.
GGK හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00224676 USD ක ATH මිලක් GGK අත්කර ගති.
GGK හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් GGK අත්කර ගති.
GGK හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GGK සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී GGK වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GGK මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GGK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:02:08 (UTC+8)

Ging Gong Kaew (GGK) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය.

