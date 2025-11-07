හුවමාරුවDEX+
සජීවී Giko Cat සඳහා අද මිල 0.130184 USD කි. GIKO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GIKO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GIKO ගැන වැඩි විස්තර

GIKO මිල තොරතුරු

GIKO යනු කුමක්ද

GIKO නිල වෙබ් අඩවිය

GIKO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GIKO මිල පුරෝකථනය

Giko Cat ලාංඡනය

Giko Cat මිල (GIKO)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 GIKO සිට USD සජීවී මිල:

$0.130184
$0.130184
-6.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Giko Cat (GIKO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:51:36 (UTC+8)

Giko Cat (GIKO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.126286
$ 0.126286
පැය 24 පහළ
$ 0.140799
$ 0.140799
24H ඉහළ

$ 0.126286
$ 0.126286

$ 0.140799
$ 0.140799

$ 6.95
$ 6.95

$ 0.118118
$ 0.118118

+0.00%

-6.88%

-25.22%

-25.22%

Giko Cat (GIKO) තත්‍ය කාලීන මිල $0.130184. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.126286 ක අවම අගයක් සහ $ 0.140799 ක උපරිම අගයක් අතර GIKO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GIKOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 6.95 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.118118 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GIKO පසුගිය පැය තුල, +0.00% කින්, පැය 24 තුල, -6.88% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -25.22% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Giko Cat (GIKO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.30M
$ 1.30M

--
--

$ 1.30M
$ 1.30M

10.00M
10.00M

9,999,192.681567147
9,999,192.681567147

Giko Cat හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.30M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 10.00M සමඟින් GIKO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 9999192.681567147 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.30M කි.

Giko Cat (GIKO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Giko Catහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0096210733263016 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Giko Catහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0702027244 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Giko Catහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0932184875 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Giko Catහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.5390671463270334 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0096210733263016-6.88%
දින 30 යි$ -0.0702027244-53.92%
දින 60 යි$ -0.0932184875-71.60%
දින 90 යි$ -0.5390671463270334-80.54%

Giko Cat (GIKO) යනු කුමක්ද

$GIKO is a memecoin designed to honor and preserve the legacy of Giko Cat, a beloved character from Japanese internet culture and the first cat meme on the internet.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Giko Cat (GIKO) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Giko Cat මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Giko Cat (GIKO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Giko Cat (GIKO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Giko Cat සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Giko Cat මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GIKO දේශීය මුදල් වෙත

Giko Cat (GIKO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Giko CatGIKO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GIKO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Giko Cat (GIKO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Giko Cat (GIKO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GIKO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.130184 USD වේ.
GIKO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GIKO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.130184 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Giko Cat හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GIKO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.30M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GIKO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GIKO හි සංසරණ සැපයුම 10.00M USD වේ.
GIKO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
6.95 USD ක ATH මිලක් GIKO අත්කර ගති.
GIKO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.118118 USD ක ATL මිලක් GIKO අත්කර ගති.
GIKO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GIKO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී GIKO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GIKO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GIKO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:51:36 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

