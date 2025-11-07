GIFT මිල (GIFT)
GIFT (GIFT) තත්ය කාලීන මිල $0.128793. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.127525 ක අවම අගයක් සහ $ 0.129171 ක උපරිම අගයක් අතර GIFT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GIFTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.140837 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.118325 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GIFT පසුගිය පැය තුල, +0.05% කින්, පැය 24 තුල, -0.16% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.27% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
GIFT හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 404.43K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 3.14M සමඟින් GIFT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 3140135.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 404.43K කි.
අද දිනය තුළ, GIFTහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002075062120336 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, GIFTහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0038970314 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, GIFTහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, GIFTහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.0002075062120336
|-0.16%
|දින 30 යි
|$ +0.0038970314
|+3.03%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
GIFT Gold ($GIFT) is a gold stablecoin backed 1:1 by real physical gold, issued by Ubuntu Tribe (UTribe) — a real-world asset (RWA) ecosystem officially registered as Ubuntu Uhuru. ✅ Audited, insured, and securely stored in regulated gold vaults across Zurich, Stuttgart, Dubai, and Copenhagen ✅ Fractional ownership available with blockchain based tokens ✅Redeemable as physical gold Looking to buy digital gold near me? GIFT Gold offers a globally accessible solution for anyone seeking fractional gold ownership, a regulated gold token, and a safe, blockchain-based way to buy gold online — no matter where you are. Join the future of gold investing with one of the best gold-backed stablecoins trusted worldwide.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
