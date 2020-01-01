ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) තොරතුරු
The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization.
ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා ghffb47yii2rteeyy10opGHFFB47YII2RTEEYY10OP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම GHFFB47YII2RTEEYY10OP ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු GHFFB47YII2RTEEYY10OP ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට GHFFB47YII2RTEEYY10OP ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, GHFFB47YII2RTEEYY10OP ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
GHFFB47YII2RTEEYY10OP මිල පුරෝකථනය
GHFFB47YII2RTEEYY10OP කවර දිශාව කරා යන්නේ දැයි දැන ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ GHFFB47YII2RTEEYY10OP මිල අනාවැකි පිටුව වෙළඳපොළ හැඟීම්, ඓතිහාසික ප්රවණතා සහ තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කර ඉදිරි දැක්මක් ලබා දෙයි.
