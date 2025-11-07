හුවමාරුවDEX+
සජීවී Get Rich or Die Trying සඳහා අද මිල 0.00178316 USD කි. GRODT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GRODT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GRODT ගැන වැඩි විස්තර

GRODT මිල තොරතුරු

GRODT යනු කුමක්ද

GRODT ධවල පත්‍රිකාව

GRODT නිල වෙබ් අඩවිය

GRODT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GRODT මිල පුරෝකථනය

Get Rich or Die Trying ලාංඡනය

Get Rich or Die Trying මිල (GRODT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 GRODT සිට USD සජීවී මිල:

$0.00178316
-0.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Get Rich or Die Trying (GRODT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:51:22 (UTC+8)

Get Rich or Die Trying (GRODT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00173687
පැය 24 පහළ
$ 0.00181159
24H ඉහළ

$ 0.00173687
$ 0.00181159
$ 0.00588249
$ 0.00165837
-0.51%

-0.83%

-18.94%

-18.94%

Get Rich or Die Trying (GRODT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00178316. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00173687 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00181159 ක උපරිම අගයක් අතර GRODT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GRODTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00588249 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00165837 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GRODT පසුගිය පැය තුල, -0.51% කින්, පැය 24 තුල, -0.83% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.94% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Get Rich or Die Trying (GRODT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.78M
--
$ 1.78M
1000.00M
999,999,998.0
Get Rich or Die Trying හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.78M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1000.00M සමඟින් GRODT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999998.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.78M කි.

Get Rich or Die Trying (GRODT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Get Rich or Die Tryingහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Get Rich or Die Tryingහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0005840162 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Get Rich or Die Tryingහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Get Rich or Die Tryingහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.83%
දින 30 යි$ -0.0005840162-32.75%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Get Rich or Die Trying (GRODT) යනු කුමක්ද

$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Get Rich or Die Trying (GRODT) සම්පත්

සුදු කඩදාසි
නිල වෙබ් අඩවිය

Get Rich or Die Trying මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Get Rich or Die Trying (GRODT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Get Rich or Die Trying (GRODT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Get Rich or Die Trying සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Get Rich or Die Trying මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GRODT දේශීය මුදල් වෙත

Get Rich or Die Trying (GRODT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Get Rich or Die TryingGRODT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GRODT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Get Rich or Die Trying (GRODT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Get Rich or Die Trying (GRODT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GRODT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00178316 USD වේ.
GRODT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GRODT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00178316 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Get Rich or Die Trying හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GRODT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.78M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GRODT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GRODT හි සංසරණ සැපයුම 1000.00M USD වේ.
GRODT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00588249 USD ක ATH මිලක් GRODT අත්කර ගති.
GRODT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00165837 USD ක ATL මිලක් GRODT අත්කර ගති.
GRODT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GRODT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී GRODT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GRODT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GRODT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:51:22 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

