Get Rich or Die Trying මිල (GRODT)
-0.51%
-0.83%
-18.94%
-18.94%
Get Rich or Die Trying (GRODT) තත්ය කාලීන මිල $0.00178316. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00173687 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00181159 ක උපරිම අගයක් අතර GRODT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GRODTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00588249 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00165837 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GRODT පසුගිය පැය තුල, -0.51% කින්, පැය 24 තුල, -0.83% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.94% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Get Rich or Die Trying හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.78M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1000.00M සමඟින් GRODT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999998.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.78M කි.
අද දිනය තුළ, Get Rich or Die Tryingහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Get Rich or Die Tryingහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0005840162 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Get Rich or Die Tryingහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Get Rich or Die Tryingහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.83%
|දින 30 යි
|$ -0.0005840162
|-32.75%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
