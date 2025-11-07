හුවමාරුවDEX+
සජීවී Get Bagged සඳහා අද මිල 0.00001503 USD කි. BAGGED සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BAGGED මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Get Bagged සඳහා අද මිල 0.00001503 USD කි. BAGGED සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BAGGED මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BAGGED ගැන වැඩි විස්තර

BAGGED මිල තොරතුරු

BAGGED යනු කුමක්ද

BAGGED නිල වෙබ් අඩවිය

BAGGED ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BAGGED මිල පුරෝකථනය

Get Bagged ලාංඡනය

Get Bagged මිල (BAGGED)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BAGGED සිට USD සජීවී මිල:

+10.90%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Get Bagged (BAGGED) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:33:57 (UTC+8)

Get Bagged (BAGGED) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00001331
පැය 24 පහළ
$ 0.00001536
24H ඉහළ

$ 0.00001331
$ 0.00001536
$ 0.00032414
$ 0.00000721
-1.08%

+10.90%

-10.48%

-10.48%

Get Bagged (BAGGED) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001503. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001331 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001536 ක උපරිම අගයක් අතර BAGGED වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BAGGEDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00032414 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000721 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BAGGED පසුගිය පැය තුල, -1.08% කින්, පැය 24 තුල, +10.90% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.48% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Get Bagged (BAGGED) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 15.03K
--
$ 15.03K
999.77M
999.77M 999.77M

999,769,455.9286207
999,769,455.9286207 999,769,455.9286207

Get Bagged හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 15.03K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.77M සමඟින් BAGGED හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999769455.9286207 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 15.03K කි.

Get Bagged (BAGGED) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Get Baggedහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Get Baggedහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000042806 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Get Baggedහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000006320 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Get Baggedහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001506538171927335 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+10.90%
දින 30 යි$ -0.0000042806-28.48%
දින 60 යි$ +0.0000006320+4.21%
දින 90 යි$ -0.0001506538171927335-90.92%

Get Bagged (BAGGED) යනු කුමක්ද

get bagged

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Get Bagged (BAGGED) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Get Bagged මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Get Bagged (BAGGED) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Get Bagged (BAGGED) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Get Bagged සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Get Bagged මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BAGGED දේශීය මුදල් වෙත

Get Bagged (BAGGED) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Get BaggedBAGGED හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BAGGED ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Get Bagged (BAGGED) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Get Bagged (BAGGED) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BAGGED හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001503 USD වේ.
BAGGED සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BAGGED සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001503 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Get Bagged හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BAGGED සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 15.03K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BAGGED හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BAGGED හි සංසරණ සැපයුම 999.77M USD වේ.
BAGGED හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00032414 USD ක ATH මිලක් BAGGED අත්කර ගති.
BAGGED හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000721 USD ක ATL මිලක් BAGGED අත්කර ගති.
BAGGED හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BAGGED සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BAGGED වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BAGGED මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BAGGED මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Get Bagged (BAGGED) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

