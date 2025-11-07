Geez PNutz මිල (PNUTZ)
Geez PNutz (PNUTZ) තත්ය කාලීන මිල $0.290394. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.260793 ක අවම අගයක් සහ $ 0.29356 ක උපරිම අගයක් අතර PNUTZ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PNUTZහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.674176 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.129475 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PNUTZ පසුගිය පැය තුල, -0.21% කින්, පැය 24 තුල, +9.96% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +15.57% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Geez PNutz හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 115.00K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 396.00K සමඟින් PNUTZ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 396000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 115.00K කි.
අද දිනය තුළ, Geez PNutzහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.02631196 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Geez PNutzහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0505457182 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Geez PNutzහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1298894029 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Geez PNutzහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.02631196
|+9.96%
|දින 30 යි
|$ -0.0505457182
|-17.40%
|දින 60 යි
|$ -0.1298894029
|-44.72%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.
