සජීවී Geez PNutz සඳහා අද මිල 0.290394 USD කි. PNUTZ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PNUTZ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PNUTZ ගැන වැඩි විස්තර

PNUTZ මිල තොරතුරු

PNUTZ යනු කුමක්ද

PNUTZ ධවල පත්‍රිකාව

PNUTZ නිල වෙබ් අඩවිය

PNUTZ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PNUTZ මිල පුරෝකථනය

Geez PNutz ලාංඡනය

Geez PNutz මිල (PNUTZ)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 PNUTZ සිට USD සජීවී මිල:

$0.290394
+9.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Geez PNutz (PNUTZ) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:40:51 (UTC+8)

Geez PNutz (PNUTZ) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.260793
පැය 24 පහළ
$ 0.29356
24H ඉහළ

$ 0.260793
$ 0.29356
$ 0.674176
$ 0.129475
-0.21%

+9.96%

+15.57%

+15.57%

Geez PNutz (PNUTZ) තත්‍ය කාලීන මිල $0.290394. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.260793 ක අවම අගයක් සහ $ 0.29356 ක උපරිම අගයක් අතර PNUTZ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PNUTZහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.674176 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.129475 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PNUTZ පසුගිය පැය තුල, -0.21% කින්, පැය 24 තුල, +9.96% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +15.57% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Geez PNutz (PNUTZ) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 115.00K
--
$ 115.00K
396.00K
396,000.0
Geez PNutz හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 115.00K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 396.00K සමඟින් PNUTZ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 396000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 115.00K කි.

Geez PNutz (PNUTZ) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Geez PNutzහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.02631196 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Geez PNutzහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0505457182 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Geez PNutzහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1298894029 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Geez PNutzහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.02631196+9.96%
දින 30 යි$ -0.0505457182-17.40%
දින 60 යි$ -0.1298894029-44.72%
දින 90 යි$ 0--

Geez PNutz (PNUTZ) යනු කුමක්ද

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Geez PNutz මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Geez PNutz (PNUTZ) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Geez PNutz (PNUTZ) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Geez PNutz සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Geez PNutz මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PNUTZ දේශීය මුදල් වෙත

Geez PNutz (PNUTZ) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Geez PNutzPNUTZ හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PNUTZ ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Geez PNutz (PNUTZ) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Geez PNutz (PNUTZ) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PNUTZ හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.290394 USD වේ.
PNUTZ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PNUTZ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.290394 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Geez PNutz හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PNUTZ සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 115.00K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PNUTZ හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PNUTZ හි සංසරණ සැපයුම 396.00K USD වේ.
PNUTZ හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.674176 USD ක ATH මිලක් PNUTZ අත්කර ගති.
PNUTZ හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.129475 USD ක ATL මිලක් PNUTZ අත්කර ගති.
PNUTZ හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PNUTZ සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී PNUTZ වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PNUTZ මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PNUTZ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Geez PNutz (PNUTZ) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

