සජීවී Game7 සඳහා අද මිල 0.00018251 USD කි. G7 සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි G7 මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

G7 ගැන වැඩි විස්තර

G7 මිල තොරතුරු

G7 යනු කුමක්ද

G7 ධවල පත්‍රිකාව

G7 නිල වෙබ් අඩවිය

G7 ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

G7 මිල පුරෝකථනය

Game7 ලාංඡනය

Game7 මිල (G7)

1 G7 සිට USD සජීවී මිල:

$0.00018114
$0.00018114$0.00018114
-19.40%1D
Game7 (G7) සජීවී මිල සටහන
Game7 (G7) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00017112
$ 0.00017112$ 0.00017112
පැය 24 පහළ
$ 0.00024011
$ 0.00024011$ 0.00024011
24H ඉහළ

$ 0.00017112
$ 0.00017112$ 0.00017112

$ 0.00024011
$ 0.00024011$ 0.00024011

$ 0.02317852
$ 0.02317852$ 0.02317852

$ 0.00017112
$ 0.00017112$ 0.00017112

+5.08%

-21.63%

-55.59%

-55.59%

Game7 (G7) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00018251. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00017112 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00024011 ක උපරිම අගයක් අතර G7 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. G7හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.02317852 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00017112 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව G7 පසුගිය පැය තුල, +5.08% කින්, පැය 24 තුල, -21.63% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -55.59% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Game7 (G7) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 412.61K
$ 412.61K$ 412.61K

--
----

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

2.26B
2.26B 2.26B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Game7 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 412.61K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.26B සමඟින් G7 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.83M කි.

Game7 (G7) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Game7හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Game7හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001071748 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Game7හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001171103 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Game7හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0020317055487483747 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-21.63%
දින 30 යි$ -0.0001071748-58.72%
දින 60 යි$ -0.0001171103-64.16%
දින 90 යි$ -0.0020317055487483747-91.75%

Game7 (G7) යනු කුමක්ද

Game7 is a permissionless, modular Web3 gaming ecosystem designed to solve the most critical challenges for players and developers: infrastructure, distribution, and sustained player engagement.

The ecosystem is built on several key components:

  • Summon: A user acquisition and retention system that allows players to build their identity, reputation, and participate in economic activities.

  • HyperPlay: A game discovery and distribution platform that enables seamless wallet integration and in-game overlays for an enhanced user experience.

  • World Builder: An infrastructure suite designed to help developers create and manage evolutionary economies.

  • G7 Network: The underlying Layer 3 network where G7 is the native token. It connects all components of the Game7 ecosystem.

Game7's economic model aims to create a self-reinforcing cycle of growth. As players engage with games, they attract more developers, leading to increased economic activity. This activity generates value, which is then redistributed to the community through the Citizen Pool and Treasury.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Game7 මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Game7 (G7) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Game7 (G7) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Game7 සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Game7 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

G7 දේශීය මුදල් වෙත

Game7 (G7) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Game7G7 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් G7 ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Game7 (G7) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Game7 (G7) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද G7 හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00018251 USD වේ.
G7 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
G7 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00018251 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Game7 හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
G7 සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 412.61K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
G7 හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
G7 හි සංසරණ සැපයුම 2.26B USD වේ.
G7 හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.02317852 USD ක ATH මිලක් G7 අත්කර ගති.
G7 හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00017112 USD ක ATL මිලක් G7 අත්කර ගති.
G7 හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
G7 සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී G7 වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව G7 මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා G7 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

