Future Arises In The Heart මිල (FAITH)
--
-1.28%
-24.73%
-24.73%
Future Arises In The Heart (FAITH) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර FAITH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FAITHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FAITH පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.28% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -24.73% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Future Arises In The Heart හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.98K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 998.25M සමඟින් FAITH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 998245859.654407 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.98K කි.
අද දිනය තුළ, Future Arises In The Heartහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Future Arises In The Heartහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Future Arises In The Heartහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Future Arises In The Heartහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.28%
|දින 30 යි
|$ 0
|-36.13%
|දින 60 යි
|$ 0
|-53.45%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
The Faith Project is a creative series blending imagery, symbolism, and motivational phrases. It centers on a rooted “F” symbol paired with epic, mythic, and scenic visuals—sunrises, mountains, smelters, warriors, storms. Each design explores faith as strength, resilience, and renewal, transforming hardship and chaos into hope, courage, and endurance. Faith is trusting the unseen, holding hope when clarity fades, courageously stepping forward, finding strength in surrender, and believing promises beyond present struggles with unwavering confidence in divine purpose.
