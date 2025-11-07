fsjal මිල (FSJAL)
-3.75%
-11.92%
-15.70%
-15.70%
fsjal (FSJAL) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00104867 ක උපරිම අගයක් අතර FSJAL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FSJALහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00172293 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FSJAL පසුගිය පැය තුල, -3.75% කින්, පැය 24 තුල, -11.92% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.70% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
fsjal හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 904.16K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් FSJAL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 904.16K කි.
අද දිනය තුළ, fsjalහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000122430590765276 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, fsjalහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, fsjalහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, fsjalහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.000122430590765276
|-11.92%
|දින 30 යි
|$ 0
|+281.80%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Fsjal, stylized as fsjal, is a meme art style that began on 4chan’s /v/ board in July 2009, originating from an MS Paint comic where a crudely drawn character with large, upward-pointing eyes and clenched fists expressed anticipation. The simple yet expressive design resonated with users, and the format quickly evolved into a drawing fad. People began redrawing countless characters—ranging from video game icons, anime figures, and internet personalities—into the fsjal template, giving them the signature wide-eyed, eager expression. The appeal came from its versatility and humor; fsjal could represent hype, impatience, or childlike excitement in almost any context. Over time, sprite sheets, fan art compilations, and edits flooded imageboards, forums, and later social media. Today, fsjal remains a recognizable meme style, symbolizing eagerness and joy, and it continues to be remixed as part of internet culture’s visual language.
