සජීවී Froggi සඳහා අද මිල 0.00108918 USD කි. $FROGGI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි $FROGGI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Froggi සඳහා අද මිල 0.00108918 USD කි. $FROGGI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි $FROGGI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

$FROGGI ගැන වැඩි විස්තර

$FROGGI මිල තොරතුරු

$FROGGI යනු කුමක්ද

$FROGGI නිල වෙබ් අඩවිය

$FROGGI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

$FROGGI මිල පුරෝකථනය

Froggi ලාංඡනය

Froggi මිල ($FROGGI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

$0.00108918
-2.30%1D
Froggi ($FROGGI) සජීවී මිල සටහන
Froggi ($FROGGI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00104793
පැය 24 පහළ
$ 0.0011203
24H ඉහළ

$ 0.00104793
$ 0.0011203
$ 0.00854903
$ 0.00101418
-0.99%

-2.33%

-23.31%

-23.31%

Froggi ($FROGGI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00108918. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00104793 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0011203 ක උපරිම අගයක් අතර $FROGGI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. $FROGGIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00854903 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00101418 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව $FROGGI පසුගිය පැය තුල, -0.99% කින්, පැය 24 තුල, -2.33% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -23.31% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Froggi ($FROGGI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 83.56K
--
$ 83.56K
76.74M
76,740,000.0
Froggi හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 83.56K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 76.74M සමඟින් $FROGGI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 76740000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 83.56K කි.

Froggi ($FROGGI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Froggiහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Froggiහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004484113 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Froggiහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007544626 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Froggiහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.003023445136698783 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.33%
දින 30 යි$ -0.0004484113-41.16%
දින 60 යි$ -0.0007544626-69.26%
දින 90 යි$ -0.003023445136698783-73.51%

Froggi ($FROGGI) යනු කුමක්ද

Froggi is an on-chain inscription token on base that generates SVG metadata to inscribe art directly onto the tokens without any IPFS or third party. It is the next evolution of standard Token that can do more, all while staying completely verifiable on-chain without any third party database, image base, cloudflare, or image storage otherwise which is what makes it shine above others. Liquid NFTs are here

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Froggi ($FROGGI) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Froggi මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Froggi ($FROGGI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Froggi ($FROGGI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Froggi සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Froggi මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

$FROGGI දේශීය මුදල් වෙත

Froggi ($FROGGI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Froggi$FROGGI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් $FROGGI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Froggi ($FROGGI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Froggi ($FROGGI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද $FROGGI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00108918 USD වේ.
$FROGGI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
$FROGGI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00108918 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Froggi හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
$FROGGI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 83.56K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
$FROGGI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
$FROGGI හි සංසරණ සැපයුම 76.74M USD වේ.
$FROGGI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00854903 USD ක ATH මිලක් $FROGGI අත්කර ගති.
$FROGGI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00101418 USD ක ATL මිලක් $FROGGI අත්කර ගති.
$FROGGI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
$FROGGI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී $FROGGI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව $FROGGI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා $FROGGI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

