සජීවී Free Republic of Verdis සඳහා අද මිල 0.00003862 USD කි. VERDIS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VERDIS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Free Republic of Verdis සඳහා අද මිල 0.00003862 USD කි. VERDIS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VERDIS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VERDIS ගැන වැඩි විස්තර

VERDIS මිල තොරතුරු

VERDIS යනු කුමක්ද

VERDIS නිල වෙබ් අඩවිය

VERDIS ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VERDIS මිල පුරෝකථනය

Free Republic of Verdis ලාංඡනය

Free Republic of Verdis මිල (VERDIS)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 VERDIS සිට USD සජීවී මිල:

--
----
+84.30%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Free Republic of Verdis (VERDIS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:32:38 (UTC+8)

Free Republic of Verdis (VERDIS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00001927
$ 0.00001927$ 0.00001927
පැය 24 පහළ
$ 0.00003534
$ 0.00003534$ 0.00003534
24H ඉහළ

$ 0.00001927
$ 0.00001927$ 0.00001927

$ 0.00003534
$ 0.00003534$ 0.00003534

$ 0.00025723
$ 0.00025723$ 0.00025723

$ 0.00000722
$ 0.00000722$ 0.00000722

+22.96%

+84.35%

+337.91%

+337.91%

Free Republic of Verdis (VERDIS) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00003862. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001927 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00003534 ක උපරිම අගයක් අතර VERDIS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VERDISහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00025723 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000722 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VERDIS පසුගිය පැය තුල, +22.96% කින්, පැය 24 තුල, +84.35% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +337.91% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Free Republic of Verdis (VERDIS) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 35.28K
$ 35.28K$ 35.28K

--
----

$ 35.28K
$ 35.28K$ 35.28K

998.40M
998.40M 998.40M

998,396,658.8320965
998,396,658.8320965 998,396,658.8320965

Free Republic of Verdis හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 35.28K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 998.40M සමඟින් VERDIS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 998396658.8320965 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 35.28K කි.

Free Republic of Verdis (VERDIS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Free Republic of Verdisහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Free Republic of Verdisහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000749103 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Free Republic of Verdisහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000293347 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Free Republic of Verdisහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000020122116767346756 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+84.35%
දින 30 යි$ +0.0000749103+193.97%
දින 60 යි$ +0.0000293347+75.96%
දින 90 යි$ -0.000020122116767346756-34.25%

Free Republic of Verdis (VERDIS) යනු කුමක්ද

99% of the fees will be given to @verdisgov , lets build this nation together.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Free Republic of Verdis (VERDIS) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Free Republic of Verdis මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Free Republic of Verdis (VERDIS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Free Republic of Verdis (VERDIS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Free Republic of Verdis සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Free Republic of Verdis මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VERDIS දේශීය මුදල් වෙත

Free Republic of Verdis (VERDIS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Free Republic of VerdisVERDIS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VERDIS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Free Republic of Verdis (VERDIS) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Free Republic of Verdis (VERDIS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VERDIS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00003862 USD වේ.
VERDIS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VERDIS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00003862 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Free Republic of Verdis හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VERDIS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 35.28K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VERDIS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VERDIS හි සංසරණ සැපයුම 998.40M USD වේ.
VERDIS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00025723 USD ක ATH මිලක් VERDIS අත්කර ගති.
VERDIS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000722 USD ක ATL මිලක් VERDIS අත්කර ගති.
VERDIS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VERDIS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී VERDIS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VERDIS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VERDIS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:32:38 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

