Foundry (FDRY) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර FDRY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FDRYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00188783 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FDRY පසුගිය පැය තුල, +1.53% කින්, පැය 24 තුල, -5.75% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -28.63% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Foundry හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 724.27K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.98M සමඟින් FDRY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999983312.9651494 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 724.27K කි.
අද දිනය තුළ, Foundryහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Foundryහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Foundryහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Foundryහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-5.75%
|දින 30 යි
|$ 0
|-28.58%
|දින 60 යි
|$ 0
|+87.98%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent.
