සජීවී Fork Chain සඳහා අද මිල 0.00001306 USD කි. FORK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FORK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Fork Chain සඳහා අද මිල 0.00001306 USD කි. FORK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FORK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FORK ගැන වැඩි විස්තර

FORK මිල තොරතුරු

FORK යනු කුමක්ද

FORK නිල වෙබ් අඩවිය

FORK ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FORK මිල පුරෝකථනය

Fork Chain ලාංඡනය

Fork Chain මිල (FORK)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FORK සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-2.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Fork Chain (FORK) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:32:24 (UTC+8)

Fork Chain (FORK) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00001288
$ 0.00001288$ 0.00001288
පැය 24 පහළ
$ 0.00001358
$ 0.00001358$ 0.00001358
24H ඉහළ

$ 0.00001288
$ 0.00001288$ 0.00001288

$ 0.00001358
$ 0.00001358$ 0.00001358

$ 0.00497353
$ 0.00497353$ 0.00497353

$ 0.00001237
$ 0.00001237$ 0.00001237

-0.13%

-2.66%

-21.23%

-21.23%

Fork Chain (FORK) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001306. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001288 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001358 ක උපරිම අගයක් අතර FORK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FORKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00497353 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001237 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FORK පසුගිය පැය තුල, -0.13% කින්, පැය 24 තුල, -2.66% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -21.23% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Fork Chain (FORK) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 13.06K
$ 13.06K$ 13.06K

--
----

$ 13.06K
$ 13.06K$ 13.06K

999.40M
999.40M 999.40M

999,404,198.452889
999,404,198.452889 999,404,198.452889

Fork Chain හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 13.06K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.40M සමඟින් FORK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999404198.452889 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 13.06K කි.

Fork Chain (FORK) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Fork Chainහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Fork Chainහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000060934 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Fork Chainහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000091094 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Fork Chainහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.66%
දින 30 යි$ -0.0000060934-46.65%
දින 60 යි$ -0.0000091094-69.75%
දින 90 යි$ 0--

Fork Chain (FORK) යනු කුමක්ද

We $FORK solana. Your second chance.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Fork Chain (FORK) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Fork Chain මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Fork Chain (FORK) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Fork Chain (FORK) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Fork Chain සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Fork Chain මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FORK දේශීය මුදල් වෙත

Fork Chain (FORK) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Fork ChainFORK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FORK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Fork Chain (FORK) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Fork Chain (FORK) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FORK හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001306 USD වේ.
FORK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FORK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001306 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Fork Chain හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FORK සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 13.06K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FORK හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FORK හි සංසරණ සැපයුම 999.40M USD වේ.
FORK හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00497353 USD ක ATH මිලක් FORK අත්කර ගති.
FORK හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00001237 USD ක ATL මිලක් FORK අත්කර ගති.
FORK හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FORK සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FORK වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FORK මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FORK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:32:24 (UTC+8)

Fork Chain (FORK) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

