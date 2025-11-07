හුවමාරුවDEX+
සජීවී Football World Community සඳහා අද මිල 0 USD කි. FWC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FWC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FWC ගැන වැඩි විස්තර

FWC මිල තොරතුරු

FWC යනු කුමක්ද

FWC ධවල පත්‍රිකාව

FWC නිල වෙබ් අඩවිය

FWC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FWC මිල පුරෝකථනය

Football World Community ලාංඡනය

Football World Community මිල (FWC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FWC සිට USD සජීවී මිල:

--
----
+1.60%1D
mexc
USD
Football World Community (FWC) සජීවී මිල සටහන
Football World Community (FWC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

+1.62%

-15.64%

-15.64%

Football World Community (FWC) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර FWC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FWCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FWC පසුගිය පැය තුල, -0.40% කින්, පැය 24 තුල, +1.62% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.64% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Football World Community (FWC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 250.14K
$ 250.14K$ 250.14K

--
----

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

41,159.68T
41,159.68T 41,159.68T

2.0e+17
2.0e+17 2.0e+17

Football World Community හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 250.14K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 41,159.68T සමඟින් FWC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2.0e+17 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.22M කි.

Football World Community (FWC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Football World Communityහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Football World Communityහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Football World Communityහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Football World Communityහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+1.62%
දින 30 යි$ 0-39.54%
දින 60 යි$ 0-18.71%
දින 90 යි$ 0--

Football World Community (FWC) යනු කුමක්ද

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Football World Community (FWC) සම්පත්

සුදු කඩදාසි
නිල වෙබ් අඩවිය

Football World Community මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Football World Community (FWC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Football World Community (FWC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Football World Community සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Football World Community මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FWC දේශීය මුදල් වෙත

Football World Community (FWC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Football World CommunityFWC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FWC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Football World Community (FWC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Football World Community (FWC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FWC හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
FWC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FWC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Football World Community හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FWC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 250.14K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FWC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FWC හි සංසරණ සැපයුම 41,159.68T USD වේ.
FWC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් FWC අත්කර ගති.
FWC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් FWC අත්කර ගති.
FWC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FWC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FWC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FWC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FWC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Football World Community (FWC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

