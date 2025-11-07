හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Flip the Frog සඳහා අද මිල 0.00001488 USD කි. FLIP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FLIP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Flip the Frog සඳහා අද මිල 0.00001488 USD කි. FLIP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FLIP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FLIP ගැන වැඩි විස්තර

FLIP මිල තොරතුරු

FLIP යනු කුමක්ද

FLIP නිල වෙබ් අඩවිය

FLIP ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FLIP මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Flip the Frog ලාංඡනය

Flip the Frog මිල (FLIP)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FLIP සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Flip the Frog (FLIP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:32:02 (UTC+8)

Flip the Frog (FLIP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00001481
$ 0.00001481$ 0.00001481
පැය 24 පහළ
$ 0.00001515
$ 0.00001515$ 0.00001515
24H ඉහළ

$ 0.00001481
$ 0.00001481$ 0.00001481

$ 0.00001515
$ 0.00001515$ 0.00001515

$ 0.00033307
$ 0.00033307$ 0.00033307

$ 0.0000053
$ 0.0000053$ 0.0000053

--

-1.22%

-14.16%

-14.16%

Flip the Frog (FLIP) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001488. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001481 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001515 ක උපරිම අගයක් අතර FLIP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FLIPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00033307 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000053 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FLIP පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.22% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.16% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Flip the Frog (FLIP) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 14.88K
$ 14.88K$ 14.88K

--
----

$ 14.88K
$ 14.88K$ 14.88K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Flip the Frog හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 14.88K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් FLIP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 14.88K කි.

Flip the Frog (FLIP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Flip the Frogහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Flip the Frogහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000056885 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Flip the Frogහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000057572 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Flip the Frogහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00000503090660705072 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.22%
දින 30 යි$ -0.0000056885-38.22%
දින 60 යි$ -0.0000057572-38.69%
දින 90 යි$ -0.00000503090660705072-25.26%

Flip the Frog (FLIP) යනු කුමක්ද

Before there was Mickey, there was Flip.

LORE OF THE LEAP

Before there was Mickey, there was Flip. Created in 1930 by Ub Iwerks, Flip was a frog with too much drip for black-and-white TV.

Nearly a century later, he's outta the vault and into your wallet. No copyright. No leash. Just pure, unhinged cartoon chaos.

Why This Frog Got That Dog In Him

Public domain icon — no copyright, all meme rights

Vintage nostalgia, modern meme warfare

Real character, real history, unreal potential

THIS AIN'T FINANCIAL ADVICE This is a cartoon frog from 1930 turning your brain into jelly. If you ape, you do it because you feel it in your funny bone.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Flip the Frog (FLIP) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Flip the Frog මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Flip the Frog (FLIP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Flip the Frog (FLIP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Flip the Frog සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Flip the Frog මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FLIP දේශීය මුදල් වෙත

Flip the Frog (FLIP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Flip the FrogFLIP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FLIP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Flip the Frog (FLIP) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Flip the Frog (FLIP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FLIP හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001488 USD වේ.
FLIP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FLIP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001488 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Flip the Frog හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FLIP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 14.88K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FLIP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FLIP හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
FLIP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00033307 USD ක ATH මිලක් FLIP අත්කර ගති.
FLIP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0000053 USD ක ATL මිලක් FLIP අත්කර ගති.
FLIP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FLIP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FLIP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FLIP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FLIP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:32:02 (UTC+8)

Flip the Frog (FLIP) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$100,654.29
$100,654.29$100,654.29

-1.32%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,280.06
$3,280.06$3,280.06

-0.60%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.2052
$1.2052$1.2052

+40.46%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$154.50
$154.50$154.50

-0.91%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$100,654.29
$100,654.29$100,654.29

-1.32%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,280.06
$3,280.06$3,280.06

-0.60%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$154.50
$154.50$154.50

-0.91%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.1930
$2.1930$2.1930

-1.85%

Binance Coin ලාංඡනය

Binance Coin

BNB

$952.43
$952.43$952.43

+2.01%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

BNBird ලාංඡනය

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC ලාංඡනය

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00013000
$0.00013000$0.00013000

+2,500.00%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.460
$4.460$4.460

+346.00%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007514
$0.007514$0.007514

+252.10%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00003405
$0.00003405$0.00003405

+216.15%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$15.5147
$15.5147$15.5147

+153.92%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1029
$0.1029$0.1029

+105.80%