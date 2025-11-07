Flip the Frog මිල (FLIP)
Flip the Frog (FLIP) තත්ය කාලීන මිල $0.00001488. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001481 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001515 ක උපරිම අගයක් අතර FLIP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FLIPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00033307 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000053 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FLIP පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.22% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.16% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Flip the Frog හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 14.88K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් FLIP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 14.88K කි.
අද දිනය තුළ, Flip the Frogහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Flip the Frogහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000056885 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Flip the Frogහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000057572 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Flip the Frogහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00000503090660705072 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.22%
|දින 30 යි
|$ -0.0000056885
|-38.22%
|දින 60 යි
|$ -0.0000057572
|-38.69%
|දින 90 යි
|$ -0.00000503090660705072
|-25.26%
Before there was Mickey, there was Flip.
LORE OF THE LEAP
Before there was Mickey, there was Flip. Created in 1930 by Ub Iwerks, Flip was a frog with too much drip for black-and-white TV.
Nearly a century later, he's outta the vault and into your wallet. No copyright. No leash. Just pure, unhinged cartoon chaos.
Why This Frog Got That Dog In Him
Public domain icon — no copyright, all meme rights
Vintage nostalgia, modern meme warfare
Real character, real history, unreal potential
THIS AIN'T FINANCIAL ADVICE This is a cartoon frog from 1930 turning your brain into jelly. If you ape, you do it because you feel it in your funny bone.
Flip the FrogFLIP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FLIP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
