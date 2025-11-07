හුවමාරුවDEX+
සජීවී FixMe AI සඳහා අද මිල 0.00170805 USD කි. FIX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FIX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FIX ගැන වැඩි විස්තර

FIX මිල තොරතුරු

FIX යනු කුමක්ද

FIX ධවල පත්‍රිකාව

FIX නිල වෙබ් අඩවිය

FIX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FIX මිල පුරෝකථනය

FixMe AI ලාංඡනය

FixMe AI මිල (FIX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FIX සිට USD සජීවී මිල:

$0.00170805
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
FixMe AI (FIX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:39:25 (UTC+8)

FixMe AI (FIX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0
$ 0.00612491
$ 0.00167932
--

--

-9.17%

-9.17%

FixMe AI (FIX) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00170805. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර FIX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FIXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00612491 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00167932 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FIX පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -9.17% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

FixMe AI (FIX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 49.24K
--
$ 85.40K
28.83M
50,000,000.0
FixMe AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 49.24K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 28.83M සමඟින් FIX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 50000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 85.40K කි.

FixMe AI (FIX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, FixMe AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, FixMe AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007222885 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, FixMe AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0009669216 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, FixMe AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ -0.0007222885-42.28%
දින 60 යි$ -0.0009669216-56.60%
දින 90 යි$ 0--

FixMe AI (FIX) යනු කුමක්ද

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.

Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

FixMe AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ FixMe AI (FIX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ FixMe AI (FIX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? FixMe AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් FixMe AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FIX දේශීය මුදල් වෙත

FixMe AI (FIX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FixMe AIFIX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FIX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: FixMe AI (FIX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

FixMe AI (FIX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FIX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00170805 USD වේ.
FIX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FIX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00170805 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
FixMe AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FIX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 49.24K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FIX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FIX හි සංසරණ සැපයුම 28.83M USD වේ.
FIX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00612491 USD ක ATH මිලක් FIX අත්කර ගති.
FIX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00167932 USD ක ATL මිලක් FIX අත්කර ගති.
FIX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FIX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FIX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FIX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FIX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:39:25 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$100,963.56

$3,297.07

$1.1246

$154.66

$1.0004

$100,963.56

$3,297.07

$154.66

$2.1979

$956.72

$0.00000000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$4.635

$0.007594

$0.00002917

$14.0368

$0.0939

