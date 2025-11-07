FITCOIN මිල (FITCOIN)
-0.24%
-0.25%
-9.21%
-9.21%
FITCOIN (FITCOIN) තත්ය කාලීන මිල $0.00366394. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00328966 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00397372 ක උපරිම අගයක් අතර FITCOIN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FITCOINහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00833283 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FITCOIN පසුගිය පැය තුල, -0.24% කින්, පැය 24 තුල, -0.25% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -9.21% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
FITCOIN හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.31M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 903.55M සමඟින් FITCOIN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 923364579.7657266 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.39M කි.
අද දිනය තුළ, FITCOINහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, FITCOINහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0010189255 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, FITCOINහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0013232231 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, FITCOINහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.001446952102535879 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.25%
|දින 30 යි
|$ +0.0010189255
|+27.81%
|දින 60 යි
|$ +0.0013232231
|+36.11%
|දින 90 යි
|$ +0.001446952102535879
|+65.27%
Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.
FITCOINFITCOIN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FITCOIN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
