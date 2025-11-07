හුවමාරුවDEX+
සජීවී Finwizz by Virtuals සඳහා අද මිල 0.00008423 USD කි. FIN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FIN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FIN ගැන වැඩි විස්තර

FIN මිල තොරතුරු

FIN යනු කුමක්ද

FIN නිල වෙබ් අඩවිය

FIN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FIN මිල පුරෝකථනය

Finwizz by Virtuals ලාංඡනය

Finwizz by Virtuals මිල (FIN)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FIN සිට USD සජීවී මිල:

--
----
+3.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Finwizz by Virtuals (FIN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:39:08 (UTC+8)

Finwizz by Virtuals (FIN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00007477
$ 0.00007477$ 0.00007477
පැය 24 පහළ
$ 0.00008756
$ 0.00008756$ 0.00008756
24H ඉහළ

$ 0.00007477
$ 0.00007477$ 0.00007477

$ 0.00008756
$ 0.00008756$ 0.00008756

$ 0.00022138
$ 0.00022138$ 0.00022138

$ 0.00002352
$ 0.00002352$ 0.00002352

-1.32%

+3.87%

-29.85%

-29.85%

Finwizz by Virtuals (FIN) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00008423. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00007477 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00008756 ක උපරිම අගයක් අතර FIN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FINහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00022138 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00002352 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FIN පසුගිය පැය තුල, -1.32% කින්, පැය 24 තුල, +3.87% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -29.85% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Finwizz by Virtuals (FIN) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 84.21K
$ 84.21K$ 84.21K

--
----

$ 84.21K
$ 84.21K$ 84.21K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Finwizz by Virtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 84.21K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් FIN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 84.21K කි.

Finwizz by Virtuals (FIN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Finwizz by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Finwizz by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000362977 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Finwizz by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000326819 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Finwizz by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+3.87%
දින 30 යි$ +0.0000362977+43.09%
දින 60 යි$ +0.0000326819+38.80%
දින 90 යි$ 0--

Finwizz by Virtuals (FIN) යනු කුමක්ද

Finwizz is the financial wizard for the next generation. An EdTech platform where anyone can learn crypto & finance, create & monetize courses, and share alpha. We break down barriers to onboard new-joiners!

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Finwizz by Virtuals (FIN) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Finwizz by Virtuals මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Finwizz by Virtuals (FIN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Finwizz by Virtuals (FIN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Finwizz by Virtuals සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Finwizz by Virtuals මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Finwizz by Virtuals (FIN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Finwizz by VirtualsFIN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FIN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Finwizz by Virtuals (FIN) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Finwizz by Virtuals (FIN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FIN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00008423 USD වේ.
FIN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FIN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00008423 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Finwizz by Virtuals හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FIN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 84.21K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FIN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FIN හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
FIN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00022138 USD ක ATH මිලක් FIN අත්කර ගති.
FIN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00002352 USD ක ATL මිලක් FIN අත්කර ගති.
FIN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FIN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FIN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FIN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FIN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

