සජීවී Finna AI සඳහා අද මිල 0.00004363 USD කි. FINNA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FINNA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Finna AI සඳහා අද මිල 0.00004363 USD කි. FINNA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FINNA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FINNA ගැන වැඩි විස්තර

FINNA මිල තොරතුරු

FINNA යනු කුමක්ද

FINNA නිල වෙබ් අඩවිය

FINNA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FINNA මිල පුරෝකථනය

Finna AI ලාංඡනය

Finna AI මිල (FINNA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FINNA සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.90%1D
mexc
USD
Finna AI (FINNA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:39:01 (UTC+8)

Finna AI (FINNA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00004299
$ 0.00004299$ 0.00004299
පැය 24 පහළ
$ 0.00004485
$ 0.00004485$ 0.00004485
24H ඉහළ

$ 0.00004299
$ 0.00004299$ 0.00004299

$ 0.00004485
$ 0.00004485$ 0.00004485

$ 0.00201926
$ 0.00201926$ 0.00201926

$ 0.00004172
$ 0.00004172$ 0.00004172

-0.81%

-1.90%

-21.99%

-21.99%

Finna AI (FINNA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00004363. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00004299 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00004485 ක උපරිම අගයක් අතර FINNA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FINNAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00201926 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00004172 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FINNA පසුගිය පැය තුල, -0.81% කින්, පැය 24 තුල, -1.90% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -21.99% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Finna AI (FINNA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 43.62K
$ 43.62K$ 43.62K

--
----

$ 43.62K
$ 43.62K$ 43.62K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,420.2031276
999,982,420.2031276 999,982,420.2031276

Finna AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 43.62K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.98M සමඟින් FINNA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999982420.2031276 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 43.62K කි.

Finna AI (FINNA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Finna AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Finna AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000241429 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Finna AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000310102 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Finna AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003663542478368627 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.90%
දින 30 යි$ -0.0000241429-55.33%
දින 60 යි$ -0.0000310102-71.07%
දින 90 යි$ -0.0003663542478368627-89.35%

Finna AI (FINNA) යනු කුමක්ද

Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what’s really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Finna AI (FINNA) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Finna AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Finna AI (FINNA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Finna AI (FINNA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Finna AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Finna AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FINNA දේශීය මුදල් වෙත

Finna AI (FINNA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Finna AIFINNA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FINNA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Finna AI (FINNA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Finna AI (FINNA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FINNA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00004363 USD වේ.
FINNA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FINNA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00004363 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Finna AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FINNA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 43.62K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FINNA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FINNA හි සංසරණ සැපයුම 999.98M USD වේ.
FINNA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00201926 USD ක ATH මිලක් FINNA අත්කර ගති.
FINNA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00004172 USD ක ATL මිලක් FINNA අත්කර ගති.
FINNA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FINNA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FINNA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FINNA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FINNA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
