සජීවී Fidelity Digital Interest Token සඳහා අද මිල 1 USD කි. FDIT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FDIT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FDIT ගැන වැඩි විස්තර

FDIT මිල තොරතුරු

FDIT යනු කුමක්ද

FDIT නිල වෙබ් අඩවිය

FDIT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FDIT මිල පුරෝකථනය

Fidelity Digital Interest Token ලාංඡනය

Fidelity Digital Interest Token මිල (FDIT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FDIT සිට USD සජීවී මිල:

$1
$1
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Fidelity Digital Interest Token (FDIT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:49:28 (UTC+8)

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.0
$ 1.0
පැය 24 පහළ
$ 1.0
$ 1.0
24H ඉහළ

$ 1.0
$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) තත්‍ය කාලීන මිල $1. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.0 ක අවම අගයක් සහ $ 1.0 ක උපරිම අගයක් අතර FDIT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FDITහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FDIT පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, 0.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 235.38M
$ 235.38M

--
--

$ 235.38M
$ 235.38M

235.38M
235.38M

235,380,680.87
235,380,680.87

Fidelity Digital Interest Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 235.38M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 235.38M සමඟින් FDIT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 235380680.87 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 235.38M කි.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Fidelity Digital Interest Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0.0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Fidelity Digital Interest Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0.0000000000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Fidelity Digital Interest Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Fidelity Digital Interest Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0.00.00%
දින 30 යි$ 0.00000000000.00%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Fidelity Digital Interest Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Fidelity Digital Interest Token (FDIT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Fidelity Digital Interest Token (FDIT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Fidelity Digital Interest Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Fidelity Digital Interest Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FDIT දේශීය මුදල් වෙත

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Fidelity Digital Interest TokenFDIT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FDIT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Fidelity Digital Interest Token (FDIT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FDIT හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.0 USD වේ.
FDIT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FDIT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Fidelity Digital Interest Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FDIT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 235.38M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FDIT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FDIT හි සංසරණ සැපයුම 235.38M USD වේ.
FDIT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.0 USD ක ATH මිලක් FDIT අත්කර ගති.
FDIT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
1.0 USD ක ATL මිලක් FDIT අත්කර ගති.
FDIT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FDIT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FDIT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FDIT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FDIT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:49:28 (UTC+8)

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$101,899.69

$3,354.27

$1.1629

$157.46

$1.0005

$101,899.69

$3,354.27

$157.46

$2.2297

$969.54

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.006340

$4.183

$0.008077

$14.0405

$0.00002441

