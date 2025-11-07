හුවමාරුවDEX+
සජීවී Feedz සඳහා අද මිල 0.00001274 USD කි. FEEDZ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FEEDZ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Feedz සඳහා අද මිල 0.00001274 USD කි. FEEDZ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FEEDZ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FEEDZ ගැන වැඩි විස්තර

FEEDZ මිල තොරතුරු

FEEDZ යනු කුමක්ද

FEEDZ නිල වෙබ් අඩවිය

FEEDZ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FEEDZ මිල පුරෝකථනය

Feedz ලාංඡනය

Feedz මිල (FEEDZ)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FEEDZ සිට USD සජීවී මිල:

0.00%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Feedz (FEEDZ) සජීවී මිල සටහන
Feedz (FEEDZ) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00006602
$ 0.00006602$ 0.00006602

$ 0.00001262
$ 0.00001262$ 0.00001262

0.00%

0.00%

Feedz (FEEDZ) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001274. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර FEEDZ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FEEDZහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00006602 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001262 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FEEDZ පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Feedz (FEEDZ) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 12.74K
$ 12.74K$ 12.74K

$ 12.74K
$ 12.74K$ 12.74K

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,005.7997643
999,959,005.7997643 999,959,005.7997643

Feedz හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 12.74K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.96M සමඟින් FEEDZ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999959005.7997643 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 12.74K කි.

Feedz (FEEDZ) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Feedzහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Feedzහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000026709 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Feedzහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000025686 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Feedzහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ -0.0000026709-20.96%
දින 60 යි$ -0.0000025686-20.16%
දින 90 යි$ 0--

Feedz (FEEDZ) යනු කුමක්ද

Feedz is a comprehensive Web3 freelancer ecosystem that enables businesses to hire, manage, and pay freelancers with built-in trust and collaboration tools. FeedzPay is the core payment trust layer and escrow service, providing secure transactions and building trust in Web3 freelancer payments. UseFeedz complements this infrastructure as the collaboration platform, featuring social networking combined with professional tools including annotation systems and workflow management capabilities

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Feedz (FEEDZ) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Feedz මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Feedz (FEEDZ) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Feedz (FEEDZ) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Feedz සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Feedz මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FEEDZ දේශීය මුදල් වෙත

Feedz (FEEDZ) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FeedzFEEDZ හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FEEDZ ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Feedz (FEEDZ) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Feedz (FEEDZ) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FEEDZ හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001274 USD වේ.
FEEDZ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FEEDZ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001274 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Feedz හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FEEDZ සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 12.74K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FEEDZ හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FEEDZ හි සංසරණ සැපයුම 999.96M USD වේ.
FEEDZ හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00006602 USD ක ATH මිලක් FEEDZ අත්කර ගති.
FEEDZ හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00001262 USD ක ATL මිලක් FEEDZ අත්කර ගති.
FEEDZ හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FEEDZ සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FEEDZ වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FEEDZ මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FEEDZ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Feedz (FEEDZ) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$100,712.69
$3,281.17
$1.2100
$154.57
$1.0004
$100,712.69
$3,281.17
$154.57
$2.1931
$952.49
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00012448
$4.467
$0.007588
$0.00003440
$15.5496
$0.1041
