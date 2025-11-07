හුවමාරුවDEX+
සජීවී FEED GAZA සඳහා අද මිල 0.00001106 USD කි. GAZA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GAZA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GAZA ගැන වැඩි විස්තර

GAZA මිල තොරතුරු

GAZA යනු කුමක්ද

GAZA නිල වෙබ් අඩවිය

GAZA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GAZA මිල පුරෝකථනය

FEED GAZA ලාංඡනය

FEED GAZA මිල (GAZA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 GAZA සිට USD සජීවී මිල:

+18.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
FEED GAZA (GAZA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:31:27 (UTC+8)

FEED GAZA (GAZA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00000936
$ 0.00000936$ 0.00000936
පැය 24 පහළ
$ 0.00001207
$ 0.00001207$ 0.00001207
24H ඉහළ

$ 0.00000936
$ 0.00000936$ 0.00000936

$ 0.00001207
$ 0.00001207$ 0.00001207

$ 0.00292393
$ 0.00292393$ 0.00292393

$ 0.00000936
$ 0.00000936$ 0.00000936

-1.68%

+17.46%

-8.42%

-8.42%

FEED GAZA (GAZA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001106. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000936 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001207 ක උපරිම අගයක් අතර GAZA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GAZAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00292393 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000936 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GAZA පසුගිය පැය තුල, -1.68% කින්, පැය 24 තුල, +17.46% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -8.42% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

FEED GAZA (GAZA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 11.05K
$ 11.05K$ 11.05K

$ 11.05K
$ 11.05K$ 11.05K

999.43M
999.43M 999.43M

999,425,750.9425334
999,425,750.9425334 999,425,750.9425334

FEED GAZA හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 11.05K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.43M සමඟින් GAZA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999425750.9425334 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 11.05K කි.

FEED GAZA (GAZA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, FEED GAZAහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, FEED GAZAහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000068517 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, FEED GAZAහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000084345 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, FEED GAZAහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004865662365069676 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+17.46%
දින 30 යි$ -0.0000068517-61.95%
දින 60 යි$ -0.0000084345-76.26%
දින 90 යි$ -0.0004865662365069676-97.77%

FEED GAZA (GAZA) යනු කුමක්ද

The Fees raised from this coin will go towards The PCRF (Palestine Children's Relief Fund) to help the children of GAZA suffering through the conflict. 100% of fees will go towards PCRF.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

FEED GAZA (GAZA) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

FEED GAZA මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ FEED GAZA (GAZA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ FEED GAZA (GAZA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? FEED GAZA සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් FEED GAZA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GAZA දේශීය මුදල් වෙත

FEED GAZA (GAZA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FEED GAZAGAZA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GAZA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: FEED GAZA (GAZA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

FEED GAZA (GAZA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GAZA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001106 USD වේ.
GAZA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GAZA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001106 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
FEED GAZA හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GAZA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 11.05K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GAZA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GAZA හි සංසරණ සැපයුම 999.43M USD වේ.
GAZA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00292393 USD ක ATH මිලක් GAZA අත්කර ගති.
GAZA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000936 USD ක ATL මිලක් GAZA අත්කර ගති.
GAZA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GAZA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී GAZA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GAZA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GAZA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:31:27 (UTC+8)

FEED GAZA (GAZA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

