සජීවී Farting Bonk සඳහා අද මිල 0 USD කි. FONK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FONK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Farting Bonk සඳහා අද මිල 0 USD කි. FONK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FONK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FONK ගැන වැඩි විස්තර

FONK මිල තොරතුරු

FONK යනු කුමක්ද

FONK නිල වෙබ් අඩවිය

FONK ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FONK මිල පුරෝකථනය

Farting Bonk ලාංඡනය

Farting Bonk මිල (FONK)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FONK සිට USD සජීවී මිල:

$0.00000467
$0.00000467$0.00000467
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Farting Bonk (FONK) සජීවී මිල සටහන
Farting Bonk (FONK) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.02%

-19.02%

-19.02%

Farting Bonk (FONK) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර FONK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FONKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FONK පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.02% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.02% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Farting Bonk (FONK) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 4.67K
$ 4.67K$ 4.67K

$ 2.91
$ 2.91$ 2.91

$ 4.67K
$ 4.67K$ 4.67K

999.33M
999.33M 999.33M

999,332,194.633615
999,332,194.633615 999,332,194.633615

Farting Bonk හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.67K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 2.91 වේ. මුළු සැපයුම 999.33M සමඟින් FONK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999332194.633615 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.67K කි.

Farting Bonk (FONK) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Farting Bonkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Farting Bonkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Farting Bonkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Farting Bonkහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.02%
දින 30 යි$ 0-33.56%
දින 60 යි$ 0-22.70%
දින 90 යි$ 0--

Farting Bonk (FONK) යනු කුමක්ද

Just a bonk that farts

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Farting Bonk (FONK) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Farting Bonk මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Farting Bonk (FONK) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Farting Bonk (FONK) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Farting Bonk සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Farting Bonk මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FONK දේශීය මුදල් වෙත

Farting Bonk (FONK) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Farting BonkFONK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FONK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Farting Bonk (FONK) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Farting Bonk (FONK) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FONK හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
FONK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FONK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Farting Bonk හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FONK සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 4.67K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FONK හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FONK හි සංසරණ සැපයුම 999.33M USD වේ.
FONK හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් FONK අත්කර ගති.
FONK හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් FONK අත්කර ගති.
FONK හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FONK සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 2.91 USD වේ.
මේ වසර තුලදී FONK වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FONK මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FONK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

