FARM2 Project Overview
Overview FARM2 is a blockchain-based decentralized agricultural value sharing platform created by Shaw (@shawmakesmagic), the founder of AI16Z, to connect farmers, consumers and investors through DeFi and cross-chain technology. The project uses AI and token incentive mechanisms to improve transparency in the agricultural supply chain, empower small farmers and promote sustainable agricultural development.
Core Functions
Decentralized Finance: Issue FARM2 tokens for payment, staking and governance; provide liquidity mining and low-collateralized loans.
Supply Chain Transparency: Blockchain records the entire process of agricultural products from planting to sales to ensure traceability.
AI Optimization: Use AI to predict yields, analyze markets, and help precision agriculture.
Community Governance: Allow coin holders to participate in decision-making through DAO.
Vision FARM2 is committed to increasing small farmers' income, promoting green agriculture, and building a global agricultural value network.
FARM2 (FARM2) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා FARM2FARM2 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම FARM2 ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු FARM2 ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට FARM2 ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, FARM2 ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
