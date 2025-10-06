සජීවී faithcoin සඳහා අද මිල 0.00000755 USD කි. FAITHCOIN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FAITHCOIN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී faithcoin සඳහා අද මිල 0.00000755 USD කි. FAITHCOIN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FAITHCOIN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FAITHCOIN ගැන වැඩි විස්තර

FAITHCOIN මිල තොරතුරු

FAITHCOIN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FAITHCOIN මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

faithcoin ලාංඡනය

faithcoin මිල (FAITHCOIN)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FAITHCOIN සිට USD සජීවී මිල:

--
----
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
faithcoin (FAITHCOIN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:43:22 (UTC+8)

faithcoin (FAITHCOIN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00013115
$ 0.00013115$ 0.00013115

$ 0.0000056
$ 0.0000056$ 0.0000056

--

--

+12.61%

+12.61%

faithcoin (FAITHCOIN) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000755. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර FAITHCOIN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FAITHCOINහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00013115 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000056 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FAITHCOIN පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +12.61% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

faithcoin (FAITHCOIN) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 7.14K
$ 7.14K$ 7.14K

--
----

$ 7.14K
$ 7.14K$ 7.14K

945.89M
945.89M 945.89M

945,894,582.298093
945,894,582.298093 945,894,582.298093

faithcoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 7.14K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 945.89M සමඟින් FAITHCOIN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 945894582.298093 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 7.14K කි.

faithcoin (FAITHCOIN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, faithcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, faithcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000008359 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, faithcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000022088 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, faithcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.000000827702796228692 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ +0.0000008359+11.07%
දින 60 යි$ +0.0000022088+29.26%
දින 90 යි$ +0.000000827702796228692+12.31%

faithcoin (FAITHCOIN) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

faithcoin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ faithcoin (FAITHCOIN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ faithcoin (FAITHCOIN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? faithcoin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් faithcoin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FAITHCOIN දේශීය මුදල් වෙත

faithcoin (FAITHCOIN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

faithcoinFAITHCOIN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FAITHCOIN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: faithcoin (FAITHCOIN) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

faithcoin (FAITHCOIN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FAITHCOIN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000755 USD වේ.
FAITHCOIN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FAITHCOIN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000755 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
faithcoin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FAITHCOIN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 7.14K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FAITHCOIN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FAITHCOIN හි සංසරණ සැපයුම 945.89M USD වේ.
FAITHCOIN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00013115 USD ක ATH මිලක් FAITHCOIN අත්කර ගති.
FAITHCOIN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0000056 USD ක ATL මිලක් FAITHCOIN අත්කර ගති.
FAITHCOIN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FAITHCOIN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FAITHCOIN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FAITHCOIN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FAITHCOIN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:43:22 (UTC+8)

faithcoin (FAITHCOIN) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
10-05 21:29:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16දාම-මත දත්ත
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.